我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多倫多暴龍前鋒英格拉罕（Brandon Ingram）替補進入明星賽，這是他相隔6年後再度入選季中盛會。（圖／美聯社／達志影像）

由於金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷缺席明星賽，NBA今（11）日宣布由多倫多暴龍前鋒英格拉罕（Brandon Ingram）替補，這是他時隔6年再度入選盛會，暴龍總教練賈柯維奇（Darko Rajakovic）受訪時透露，為了慶祝英格拉罕生涯第2度入選明星賽，提早取消練球，英格拉罕也還原事發當下全隊反應。賈柯維奇稍早受訪時透露，為了慶祝英格拉罕自2019-20年以來，首度替補進全明星賽，球隊團體練球提早結束，引發外界關注，英格拉罕也笑說，當時自己還沒收到消息，賈柯維奇就跳到他身上，大聲地說恭喜，隨後其他隊友也蜂擁而至。英格拉罕也跟媒體還原當下狀況，他笑說，「我想他們應該在我身上跳了有5分鐘，然後應該是氣氛太嗨了，他（指賈柯維奇）就直接取消練球。」英格拉罕是2016年選秀會湖人的榜眼，2019年轉戰鵜鶘首年就入選明星賽，近7年場均得分都能貢獻至少20分，但由於競爭激烈，未曾再入選過明星賽。本季轉戰暴龍後，英格拉罕依舊是球隊主要得分點，出賽52場全數先發，場均22分、5.8籃板與3.7助攻，如今因為柯瑞傷退，生涯第2度入選季中盛會。至於嗨到取消練球的暴龍主帥賈柯維奇，自2014年就來到NBA展開執教生涯，生涯前5年都擔任雷霆助教，2023年開始接替成暴龍總教練，本季率隊打出32勝22敗成績。賈柯維過往就以瘋狂的執教風格著名，私下行為與球員打成一片，生涯首勝時大肆慶祝、還曾於一場逆轉後瘋狂吼叫，導致眾多主力都受到驚嚇。