休士頓火箭今（11）日在主場迎戰洛杉磯快艇，靠著當家球星凱文杜蘭特（Kevin Durant）攻下26分，以及年輕中鋒阿爾佩倫申京（Alperen Sengun）挹注22分的優異表現，最終以102：95擊敗強敵快艇。火箭在第四節初段發動猛烈攻勢，一舉將領先優勢擴大，讓快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）不得不提前換下主力，俯首稱臣。此外，杜蘭特正式達成生涯第1000場得分突破20分的比賽，這項紀錄讓他躋身 NBA 歷史得分榜的「總統山」，成為史上第4位達此成就的傳奇球星。賽前，杜蘭特距離這項四位數的里程碑僅差1場。比賽進行至競爭激烈的第三節，杜蘭特在一次進攻中，以他標誌性的中距離跳投命中，正式將這項紀錄收入囊中。這一球不僅展現了他依舊無解的個人能力，也確立了他與勒布朗詹姆斯（LeBron James）、卡爾馬龍（Karl Malone）以及卡里姆阿布都賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）並肩的歷史地位。在此之前，僅有3名球員能展現如此驚人的得分爆發力與持久度。目前由詹姆斯以1309場高居榜首，其次是馬龍的1134場與賈霸的1122場。杜蘭特如今成為第4位踏入這個神聖領域的球員，再次證明了他作為當代最偉大得分手之一的價值。比賽進入決勝第四節，火箭帶著6分領先優勢開局，隨即打出一波7比0的小高潮，在比賽還剩10分半鐘時將比數拉開至85比72。儘管快艇球星考懷雷納德（Kawhi Leonard）試圖靠著罰球止血，但火箭攻勢未歇，持續擴大分差。比賽中段，杜蘭特展現老將價值，從布魯克羅培茲（Brook Lopez）手中成功抄截，隨後由新秀里德謝潑德（Reed Sheppard）在失去平衡的情況下投進高難度三分球，將領先優勢擴大至15分，眼見大勢已去，快艇在比賽僅剩約5分鐘時便撤下主力宣告放棄。快艇方面，雷納德雖攻下全隊最高的24分，但相較於去年12月兩隊交手時狂轟41分的表現，此役明顯遭到火箭嚴加看管。此外，快艇全隊外線手感急凍，全場三分球30投僅8中，與上次對戰時單場飆進20顆三分球的火力大相逕庭。雖然喬丹米勒（Jordan Miller）曾在第三節末段投進三分球將分差縮小至2分，但申京隨即在該節結束前連進兩球，幫助火箭穩住陣腳。火箭陣中其他球員表現同樣亮眼，阿門湯普森（Amen Thompson）擺脫病號陰霾，復出首戰即貢獻16分；賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）則繳出13分、11籃板的雙十成績單。備受矚目的新援班尼迪克特馬瑟倫（Bennedict Mathurin），在從印第安納溜馬（Indiana Pacers）交易來後的首場比賽中出賽26分鐘，攻下9分並抓下7個籃板，展現不俗拼勁。至於在詹姆斯哈登（James Harden）交易案中被送往克里夫蘭騎士換回的後衛達里厄斯加蘭（Darius Garland），目前仍因腳趾傷勢高掛免戰牌。