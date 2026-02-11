我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西武獅終結者平良海馬傳出左小腿輕微拉傷，最長恐得休養3周，日本WBC投手群剩下13人，目前尚未有消息指出日本是否會遞補其他球星進來，或許會等待平良海馬復原狀況而定。（圖／美聯社／達志影像）

備戰2026年世界棒球經典賽，衛冕軍日本「武士隊」在集訓前夕驚傳戰力重損！效力於阪神虎隊的明星右投、入選本屆日本隊名單的，今（11）日在沖繩宜野座春訓紅白戰中，因補位時意外受傷，最終被擔架抬離球場，傷勢狀況引發外界高度憂慮。石井大智今日於紅白戰登板，在面對一、二壘有人的失分危機時，被擊出安打。石井在第一時間奔向本壘後方進行補位，卻在跑動中突然坐倒在地。根據現場目擊，石井大智眉頭深鎖、表情極度痛苦，且無法自行站立，隨後球場醫護出動擔架將其抬離，初步推測為現年28歲的石井大智，去年球季繳出「史詩級」的數據，出賽53場，在53 局投球內僅失1分自責分，拿下，防禦率是驚人的。他原被預期與大勢、松井裕樹等人組成鋼鐵後援陣線，如今傷情未明，對日本隊監督井端弘和的戰力佈署無疑是一大打擊。這已是日本隊近期第二位傳出傷情的投手。先前西武獅強投才因左小腿輕微拉傷，預計需休養2至3週。隨著日本隊預計於2月14日在宮崎展開集訓，石井大智是否會退出名單，或是由今日的預備名單內找尋投手遞補，將成為未來幾天關注的焦點。