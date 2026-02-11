我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸（如圖）當年有意簽下江宏傑，但聽聞「小賴與江宏傑交情甚篤」，一度擔心是否會踩到好友界線，未料公司其他同仁已順利與他完成簽約。（圖／大浪娛樂提供）

炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》，最新一集邀請到好友小賴，原本就相識多年的兩人酒後吐真言，曾因江宏傑產生誤會，炎亞綸表示自己有意邀請江宏傑加入旗下經紀公司晴空鳥，不過考慮到對方與小賴交情甚篤，所以對此事有所保留，沒想到公司其他同仁已和江宏傑簽約成功，讓炎亞綸錯愕：「我都還沒跟小賴解開誤會。」炎亞綸與小賴在節目中吐露心裡話，也勾起兩人塵封已久的心結。炎亞綸當年有意簽下江宏傑，但聽聞「小賴與江宏傑交情甚篤」，一度擔心是否會踩到好友界線；沒想到後來經紀公司其他同仁先行接洽江宏傑，並順利完成簽約，炎亞綸事後才驚覺：「我都還沒跟小賴解開誤會，人就已經談下來了。」這段未說開的誤解，也在無形中讓彼此心中留下疙瘩。對此，小賴分享兩人會成為摯友，是因為在江宏傑人生低潮時相識，他一路陪伴因此情誼更加深厚。小賴也坦言，自己確實也曾想簽下江宏傑，但評估後發現彼此的專業屬性不同，最終選擇放下念頭。小賴笑說，當年江宏傑也曾私下詢問是否適合簽給炎亞綸，「我叫他再多看看啦，因為亞綸那時候剛好在風波中」。不過小賴研究了晴空鳥對旗下藝人的經營方式，直說：「是真的覺得很 OK！」這番坦白讓兩人終於解開多年誤會。