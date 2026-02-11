《NOWNEWS今日新聞》詢問葛兆恩經紀公司，經紀公司東西文娛對於兩人關係並沒有加以說明，僅回應兩人最近有一起拍攝的短劇作品，即將問世，之後將和觀眾分享。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲已故藝人高凌風之子葛兆恩寶弟（右）最近事業做得有聲有色，還擔任吳宗憲（中）巡迴演唱會的主辦單位。最近寶弟傳出和吳心緹熱戀中。對此，寶弟媽媽表示不知情但尊重年輕人交友。（圖／記者吳翊緁攝影）

「他上月赴上海拍攝短劇《重生後我成了富豪家的貓》，台灣演員還有吳心緹，近年來短劇市場盛行，也越來越多演員往短劇發展，幕後製作也是葛兆恩未來演藝重心，只是最近重心在宣傳《我說愛你是真的》和吳宗憲《臭男人演唱會》，所以還沒有排到這部的宣傳。今年葛兆恩也預計製作更多短劇和演唱會，期望與行業更多歌手演員合作。」

已故藝人高凌風之子葛兆恩（寶弟）近年來演藝事業表現亮眼，不僅在2024年跨足戲劇圈，與男團「VERA」成員Nelson（紀成澔）在劇中共譜BL劇戀曲引發熱烈討論，從事幕後工作也做得有聲有色。他一手創立東西文娛，獨挑大樑主辦綜藝天王吳宗憲的演唱會，在事業攀上高峰之際，今（11）日傳出感情世界也有了新進展，被爆出和甜美女神吳心緹熱戀中。對此，媽媽金友莊表示不知情，但是尊重年輕人交友。根據《壹蘋新聞網》報導指出，葛兆恩近期傳出與大他4歲的吳心緹互動密切，姊弟戀傳聞甚囂塵上。關於兒子爆出新戀情，母親金友莊受訪時態度顯得相當淡定且開明，她表示對於兩人的交往細節並不知情，並表示自己平時主要負責照顧兒子的生活起居，對於工作與私下交友狀況較少過問與干涉。金友莊表示：「年輕人一定需要朋友，他交朋友，我都尊重他。」葛兆恩經紀公司表示，回顧葛兆恩過往的情史同樣精彩，異性緣極佳的他，早年曾被媒體捕捉到與羅綺雯（琦琦）、洪于晴，都是外型亮眼的校花級美女約會。2024年發生酒駕爭議時，身邊也有身材火辣女子相伴。這次傳出的緋聞對象吳心緹，外型甜美的她過去曾與李亞明之子李玉璽、胡瓜之子胡釋安傳出戀情，也曾與吳念軒有過一段情。現在傳出和高凌風之子葛兆恩往來密切，若戀情屬實，也是好事一樁。