去年簽下史上最高額15年7.65 億美元天價合約的強打少年索托（Juan Soto，其守備表現一直是外界討論的焦點。紐約大都會隊營運總裁史登斯（David Stearns）於今（11）日正式確認，新球季將把索托從原本的右外野移防至左外野，希望能以此減輕他在防守端的負擔，讓其專心發揮打擊火力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
數據慘不忍睹　去年守備成「外野黑洞」

儘管索托在2025年繳出43轟、105分打點以及38次盜壘的進攻數據，但其守備數據卻讓制服組感到頭痛。根據進階數據統計，索托去年的OAA（出局貢獻值）為-12，DRS（計算球員場均能替球隊守下多少分）則為-7，雙雙排在大聯盟外野手末段班。

為了 WBC 提早準備　史登斯：球員感到舒適

史登斯表示，這項決定並非突發奇想，而是經過與索托及總教練門多薩（Carlos Mendoza）長時間討論後的結果。史登斯補充道：「索托以前也守過左外野，他在那裡感到非常自在，這對球隊的戰力配置來說也是最合理的選擇。」

陣容大風吹　右外野競爭開跑

隨著索托移往左外野，大都會空出來的右外野位置，則預計將由農場新秀班吉（Carson Benge、資深外野手泰勒（Tyrone Taylor）以及新同學梅蘭德茲（MJ Melendez）等人共同競爭。

大都會球團顯然已達成共識：既然索托是球隊未來的進攻基石，與其讓他留在右外野承擔守備失分的風險，不如將其安置在防守壓力較輕的左外野，甚至是未來的指定打擊（DH）位置，以確保這份史上最大合約的投資報酬率。

更多MLB相關新聞：

MLB／洋基牛棚有奇兵？秘密計畫曝光：百大新秀火球男有望接棒

MLB／蘇亞雷斯重返紅人！簽下1年4.7億合約　有一年共同選擇權

MLB／賈吉再登電玩封面！1成就超車大谷翔平　寫史上第2人

相關新聞

MLB／大聯盟日籍旅美15人去向全數確定！國聯西區有最多日本球星

MLB／葛雷格里斯現身洋基春訓！訓練畫面曝光　球迷盼取代沃爾皮

MLB／史金恩茲轉戰道奇？美媒預測重磅交易　海盜戰績成關鍵

MLB／菅野智之加盟百敗洛磯！有望扛開幕戰先發　仍將出戰經典賽