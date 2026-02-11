我是廣告 請繼續往下閱讀

去年簽下史上最高額15年7.65 億美元天價合約的強打少年，其守備表現一直是外界討論的焦點。紐約大都會隊營運總裁史登斯（David Stearns）於今（11）日正式確認，新球季將把索托從原本的右外野移防至，希望能以此減輕他在防守端的負擔，讓其專心發揮打擊火力。儘管索托在2025年繳出43轟、105分打點以及38次盜壘的進攻數據，但其守備數據卻讓制服組感到頭痛。根據進階數據統計，索托去年的OAA（出局貢獻值）為，DRS（計算球員場均能替球隊守下多少分）則為，雙雙排在大聯盟外野手末段班。史登斯表示，這項決定並非突發奇想，而是經過與索托及總教練門多薩（Carlos Mendoza）長時間討論後的結果。史登斯補充道：「索托以前也守過左外野，他在那裡感到非常自在，這對球隊的戰力配置來說也是最合理的選擇。」隨著索托移往左外野，大都會空出來的右外野位置，則預計將由農場新秀、資深外野手泰勒（Tyrone Taylor）以及新同學梅蘭德茲（MJ Melendez）等人共同競爭。大都會球團顯然已達成共識：既然索托是球隊未來的進攻基石，與其讓他留在右外野承擔守備失分的風險，不如將其安置在防守壓力較輕的左外野，甚至是未來的指定打擊（DH）位置，以確保這份史上最大合約的投資報酬率。