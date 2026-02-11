2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，衛冕軍日本武士隊近期將展開集訓，在這之前，選手們都在母隊進行新球季春訓。千葉羅德海洋隊投手種市篤暉今（11）日在石垣島二軍基地先發，面對來自台灣的樂天桃猿，種市主投1局無失分，僅用10球就完成3上3下，另外送出2次三振，最快球速156公里。
種市篤暉先發面對樂天桃猿 僅用10球完成3上3下
種市今日先發面對桃猿，主投1局，僅用10球就讓打者3上3下，其中送出2次三振，據《產經新聞》報導，種市此役速球均速超過154公里，最快則是達到156公里，2次三振分別是以速球、指叉球取得，皆是揮棒落空。
結束首局的投球後，種市還在牛棚補投10球，談到今日的狀態，種市表示，「我覺得今天能平安投完真是太好了。經典賽的用球確實與日職的球有些微差異，但今天我能將強勁的球投進好球帶，並在其中貫徹自己的投球風格，這是很大的收穫。」
羅德今日輕取桃猿 雙方今年取得1勝1敗
《產經新聞》指出，種市在去年秋天時，還因為經典賽用球較滑而感到苦惱，時常出現控球不穩的情況；但經過2個半月的調整，他展現了完美的適應力。種市職業生涯首度入選日本武士隊，被期待擔任「第二先發」來消化長局數，身為先發、後援皆能勝任的全能型投手，展現強烈的存在感。
羅德隊昨（10）日以2：4不敵桃猿，今日則是靠著石川慎吾、高野光海和敲3轟的帶領下，以9：1輕取桃猿，雙方今年各取得1勝，歷來對戰成績由羅德以12勝4敗1和佔上風。
