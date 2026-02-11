我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA季中交易大限塵埃落定，金州勇士隊為了換取禁區神柱波爾辛傑斯（Kristaps Porzingis），忍痛送走了深受球迷與隊友喜愛的射手。這樁交易不僅讓灣區戰力洗牌，更拆散了最萌的「喜劇搭檔」。希爾德近日在「士官長」的社群平台下心碎留言，引發萬名網友淚崩。巴特勒今日在Instagram發布了一張與希爾德的視訊照片，寫下：「嘿，大頭」。沒想到，已被交易至老鷹隊的希爾德隨即在下方留言：「Why you trade me?（為什麼要把我交易走？）」並附上多個大哭與心碎的表情符號，其真摯的友情看哭了許多球迷。事實上，自從巴特勒加盟勇士後，與性格開朗、充滿正能量的希爾德迅速成為摯友。兩人常在賽後採訪中互相吐槽，巴特勒更曾笑稱希爾德是他在隊內「唯一的快樂泉源」。這次希爾德的「跨海質詢」，讓許多原本在傷心巴特勒因傷整季報銷的球迷，情緒更加崩潰，紛紛留言回應：「想你了8D」、「看到 8D 留言真的心碎，他真的很愛這支球隊」。隨著希爾德前往亞特蘭大展開新篇章，巴特勒則在洛杉磯進行ACL手術後的復健，這對「勇士限定」的驚喜組合雖然短暫，卻已在球迷心中留下深刻印記。勇士精神領袖也在最新的Podcast節目中談到這樁交易。格林給予希爾德極高的評價：「Buddy是我職業生涯中遇過最棒的隊友之一。看見他離開，你會發現那裡留下一個缺口。無論發生什麼事，不管他今天三分球是7投7中，還是7投全部落空，他的態度始終如一。他在這裡留下了深刻印記，我永遠感激能成為他的隊友，這份兄弟情不會畫下句點。」