新球季轉戰日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙今（11）日進行春訓首次Live BP（實戰投打），不過內容不盡理想，面對8名打者被敲4安，日媒用「苦澀」來形容，徐若熙表示，「變化球的控球完全沒發揮出來。雖然速球投起來的感覺非常好，但球路與控球方面還需要再做調整。」軟銀隊監督小久保裕紀並未對作出評價，「他正與倉野教練溝通並改變訓練方式，所以現階段我不會對他的表現做出評估。」
徐若熙旅日首次Live BP 坦言變化球控球不理想
據《Sponichi》報導，徐若熙今日最快球速148公里，被經典賽日本隊國手牧原大成與近藤健介連續敲安，後續又被正木智也、井上朋也擊出強勁安打，總計面對8打者被敲4安，用20球（9顆壞球），無三振、保送。
結束首次Live BP，徐若熙受訪時表示，「變化球的控球完全沒發揮出來。雖然速球投起來的感覺非常好，但球路與控球方面還需要再做調整。」報導指出，徐若熙在結束投球後隨即前往牛棚進行修正。
小久保裕紀不評論 認為徐若熙還在調整中
由於目前還處於調整期，軟銀隊監督小久保裕紀並未對徐若熙的投球作出評價，「他正與倉野教練溝通並改變訓練方式，所以現階段我不會對他的表現做出評估。」日前《Sponichi》報導，徐若熙在牛棚後接受了倉野信次投手教練的指導，兩人透過比對過去巔峰時期與現階段的影片，對投球機制進行了微調。
當時徐若熙說明，「投球的感覺與預想中有些落差，這部分需要再調整。倉野教練給了我幾項建議，為了進行微調，我已經開始執行一些特定的訓練項目。」
