▲「大勢」的投球姿勢雖偏向側投，但球質卻帶有高位投球的威力，這種獨特的球路讓打者極難掌握。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽戰火將起，尋求衛冕的日本「武士隊」投手陣容該如何調度？2023經典賽日本隊投手教練吉井理人與棒球評論員五十嵐亮太，近日在 SportsNavi官方頻道進行深度對談。吉井首度揭密，日本隊選才並非只看名氣，而是精準參考大聯盟等級的數據指標。五十嵐亮太在對談中首先好奇短期賽的選才標準。吉井理人坦言，教練團會列出「球路表現優於大聯盟平均」的投手名單，甚至會參考關鍵的數據「垂直擊球角」（VAA）。他以今永昇太為例，指出低出手點、強旋轉與投球延伸長，才是能讓大聯盟打者打不到球的關鍵。吉井也幽默地提到，去年表現出色的西口直人與島內颯太郎，就是基於數據潛力被納入觀察。他直言：「當時我覺得自己（看數據選人）真是太棒了！」針對終結者配置，吉井認為目前流行根據對方打線機動調度，未必會固定人選。不過他特別點名「大勢」，認為他的投球姿勢雖偏向側投，但球質卻帶有高位投球的威力，這種獨特的球路讓打者極難掌握。五十嵐也贊同，最終狀態最佳的人選，將會在決賽階段扛起關門重任。誰是這支球隊的靈魂人物？吉井理人點名接替先發投手的「長中繼」是關鍵。他分析，若伊藤大海擔任先發，後續接手的能否穩住局勢，將決定比賽走向。至於球迷最關心的「投手大谷」是否回歸？吉井笑稱，雖然道奇隊肯定不希望大谷翔平投球，「但如果他想投，我相信他會主動要求並上場。」此外，針對 WBC 比賽用球與投球計時器的適應問題，吉井指出現在有日式細顆粒松香可用，加上大聯盟經驗球員眾多，應能順利銜接。