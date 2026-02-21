我是廣告 請繼續往下閱讀

俗話說「團圓年菜，幸福滿桌」，農曆春節不只是日曆的翻新，更是全家人圍爐。面對冷颼颼的寒冬，經濟部商業署宣告，今年春節，就讓那股噴香濃郁、溫補養生的「麻油香」來當主角，邀請全台民眾走訪入選「麻油料理擂台競賽」的優質餐廳，一起吃出幸福，讓好運「馬」上就來。商業署指出，台灣餐飲底蘊深厚，麻油料理更是台菜的靈魂。如果您鍾情於那份厚實的傳統風味，這份清單絕對要收藏。台北凱達大飯店－家宴中餐廳端出的「老火甘蔗頭麻油雞」，特別加入甘蔗頭慢火細燉，讓甘醇的清甜中和了麻油的燥熱，是冬日進補的極品。而連續6年摘下米其林一星的山海樓則獻上「麻油雞米糕」，用黑麻油煸香老薑，搭配花蓮有機圓糯米與放山古早雞，每一口米飯都吸飽了雞湯精華與麻油香，堪稱年節餐桌的華麗重頭戲。台北喜來登大飯店－請客樓也不遑多讓，其「酒香麻油雞煨飯」選用越光米，將雞肉、米酒與黑麻油完美融合，蒸炊出令人懷念的古早年味。此外，御饌臻品的「砂鍋燜鴨」透過細膩火候將肉質燉得軟嫩入味，湯頭醇厚，是圍爐桌上最沉穩的力量；而高雄漢來大飯店－福園台菜海鮮餐廳則推出主廚私房菜「麻油烏梅三杯雞」，大膽結合酸甜烏梅與濃郁麻油，撞擊出獨特的復古風情，保證讓親友耳目一新。除了堅守傳統，更有業者發揮創意，讓麻油料理大玩「變身秀」。台北互舍酒店－互餐廳推出的〈互舍椪餅〉竟然搭配了「獨創麻油冰淇淋」，黑糖甜韻、鳳梨果香與麻油香在口中交織，絕對是今年的味蕾衝擊。商業署期盼藉由推廣年節飲食文化，鼓勵民眾走入餐廳，以實際行動支持在地店家。這不僅能讓每一位饕客在舌尖上重溫「家」的溫度，更能透過台味佳餚串聯消費動能，為餐飲市場注入蓬勃活力，讓台灣的美味與人情味，在新的一年「馬力全開、好運奔騰」。