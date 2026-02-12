我是廣告 請繼續往下閱讀

尼克的羅賓森與波特蘭拓荒者的羅伯特·威廉斯三世皆是潛在人選，其中又以羅賓森的可能性最高

▲現年27歲的羅賓森即將結束其4年6000萬美元的合約，並將在今夏成為非受限自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

將在今夏成為非受限自由球員

基恩·艾利斯（Keon Ellis）與金塊前鋒派頓·華生（Peyton Watson）也都在湖人的雷達範圍內。

▲湖人正試圖複製達拉斯獨行俠的成功模式。獨行俠曾透過引進德瑞克·萊夫利二世（Dereck Lively II）與丹尼爾·加福德（Daniel Gafford）等「吃餅型」護框中鋒。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落幕，洛杉磯湖人隊採取了相對保守的策略，僅透過交易換來盧克·肯納德（Luke Kennard）以補強外線火力。然而，這項操作背後隱藏著更大的戰略佈局：湖人總管羅伯·佩林卡（Rob Pelinka）刻意保留了預計超過5500萬美元的薪資空間，準備在今年休賽季大展身手，而湖人管理層已確立了新的建隊方針，避免過去圍繞詹姆斯（LeBron James）時期的錯誤，全力打造適合唐西奇（Luka Doncic）的陣容。ESPN專家凱文·佩爾頓（Kevin Pelton）分析指出，中鋒位置是湖人今夏補強的重中之重，而現年27歲的羅賓森即將結束其4年6000萬美元的合約，並。本賽季他在尼克出賽38場，雖然場均得分僅4.8分，但能貢獻8.9個籃板與1.1次阻攻，投籃命中率高達69%。對湖人而言，他場均能抓下4.6個進攻籃板，高居聯盟第3。這種能創造二次進攻機會的能力，若能搭配唐西奇或可能續約的奧斯丁·里夫斯（Austin Reaves），將能大幅提升湖人的進攻效率，同時佩爾頓進一步分析，湖人正試圖複製達拉斯獨行俠的成功模式。。羅賓森若能加盟，將是湖人落實此藍圖的第一步。除了羅賓森之外，即將成為自由球員的國王後衛隨著詹姆斯預計將騰出薪資空間，湖人今夏擁有充足的銀彈重塑陣容，期盼能終結球隊近年來的低迷表現。