本屆NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽的名單引發強烈爭議。聖安東尼奧馬刺隊目前以37勝16負的傲人戰績高居西區第2，然而全隊僅有維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama）一人入選。馬刺隊總教練米奇·強森（Mitch Johnson）在11日以136：108大勝洛杉磯湖人隊後，公開向聯盟開砲，質疑評選標準存有「偏袒」嫌疑，尤其對陣中大將福克斯（De'Aaron Fox）與新秀卡斯特（Stephon Castle）雙雙落選表示極度不滿。強森教練在受訪時毫不避諱地指出，包括雷霆、火箭、湖人、金塊、活塞、暴龍及尼克在內的7支球隊，至少都有2名球員入選明星賽。然而，這名單中僅有2支球隊的戰績優於馬刺。強森語帶諷刺地說：「既然我們戰績這麼好卻只有1人入選，那唯一的解釋就是，大家都把文班亞馬當成MVP領跑者了，所以才不需要其他人。」特別是湖人（詹姆斯、唐西奇）、尼克（布蘭森、唐斯）及暴龍（英格拉罕、巴恩斯）等隊，不論是整體戰績或對戰紀錄都遜於馬刺，卻擁有更多席次。強森強調，馬刺在面對聯盟頂尖強隊時表現優異，團隊實力不容忽視。全明星賽的替補名單是由30隊總教練投票選出。外界分析認為，教練團在投票時可能出於「情感因素」，優先給予勒布朗·詹姆斯（LeBron James）與凱文·杜蘭特（Kevin Durant）等生涯末期的傳奇球星最後的尊重，卻因此犧牲了像福克斯或卡斯楚這樣本季對勝場更有實質貢獻的球員。即使後續因傷兵出現補選機會，主席亞當·蕭華（Adam Silver）在遞補史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的空缺時，仍選擇了暴龍隊的英格拉罕（Brandon Ingram），而非戰績更佳的馬刺球員。馬刺老將哈里森·巴恩斯（Harrison Barnes）同樣對結果感到困惑。他直言，以馬刺西區第2的排名，卻讓福克斯或卡斯特落選，簡直就是「犯罪」。巴恩斯表示：「如果你談論的是對贏球的影響力，我不明白為什麼他們連考慮名單都進不去，這太荒謬了。」隨著明星賽即將於周一登場，儘管公鹿隊球星字母哥（Giannis Antetokounmpo）仍有因傷退出的可能，但由於其名額屬於「世界隊」，馬刺的福克斯與卡斯特恐怕已無緣在今年全明星賽亮相，這也讓馬刺與聯盟間的緊繃情緒再度升溫。