潘迎紫主演的《浴火鳳凰》，讓劇迷留下深刻印象。

潘迎紫在《浴火鳳凰》中變身的畫面，雖然重金打造，卻也讓一些兒童覺得可怕。

《大兵日記》上檔後收視衝上冠軍，把其他台的強勁對手壓下來，證明軍教片的威力。

提到馬年經典劇集，應該還有人對1990年（農曆馬年）暑期播出的中視《浴火鳳凰》印象深刻，特別是去年金鐘60頒獎典禮，不僅請回女主角潘迎紫，劇中暴紅的神獸「嘟嘟」也重回舞台，勾起劇迷回憶，今年賀歲片—九把刀的《功夫》也放入此劇片段向它致敬。《浴火鳳凰》是一齣奇幻神話武俠劇，除了會嚷著「嗶啵」的神獸嘟嘟極為搶眼，潘迎紫扮演的血鳳凰會從人變身成飛禽，長出尖喙的特效片段，不但是重金打造，也是許多兒童觀眾看了有點怕怕的畫面，今年賀歲片《功夫》中也出現此畫面。這齣戲充滿商業噱頭，中視早就安排成為暑期大戲，專門為了瞄準放假的兒少觀眾，可是華視也有備而來，籌畫了也是青少年會喜歡的軍教片《大兵日記》，收視陷入激烈廝殺。兩齣戲看似賣點不太一樣，《浴火鳳凰》的潘迎紫是電視圈女王，當然比《大兵日記》李興文、李明依、庹宗康、孫鵬等年輕新秀號召力大得多，訂做一隻嘟嘟也是要價不菲，看起來《浴火鳳凰》應該佔盡贏面。然而戲到中段開始出現疲態，男主角苗僑偉兼飾反派「天魔」的造型不像演正牌時帥氣，倒是《大兵日記》有如《報告班長》系列電視版，回收自電影的笑點雖不新鮮，還是很能抓住小螢幕觀眾。原先《浴火鳳凰》在3台收視穩坐冠軍，一個月之後落到亞軍，從超越華視6個百分點，變成小輸華視3個百分點，最悶的應該是台視，請來有國際知名度的陳冲首度演出台灣連續劇《隨風而逝》，收視卻一路墊底，沒辦法跟另外兩台爭冠軍，而陳冲的片酬並不比潘迎紫便宜到哪。儘管《大兵日記》到後期也是情節越來越原地打轉，還是足以穩坐3台冠軍到下檔，證明軍教片永遠的吸引力。多年後的今天，《浴火鳳凰》仍然知名，哪怕新生代的觀眾不一定都看過，現在YT頻道已能全劇欣賞。不過在劇迷的心目中，它的地位難以取代，已經被暱稱為「嗶啵」、本名完全被掩蓋的嘟嘟，還是大家印象深刻的神獸，九把刀拍《功夫》時，把對於自己有影響力的武俠名作片段放了一些在裡面，《浴火鳳凰》中選，就證明它在某一世代觀眾心目中，並沒被遺忘。