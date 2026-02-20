我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台商談擴廠現況「一邊生產、一邊蓋廠」。（圖／翻攝自Google Map）

▲台積電美國亞利桑那州廠區持續擴建中。（圖／翻攝自Google Earth）

隨著台積電宣布在美國投資3000億，美國亞利桑那州的沙漠區，正如火如荼擴建廠房，任職於台積電建廠公司的朱姵慈，接受NOWNEWS越洋專訪，直擊當地現況，她預估未來3至5年會陸續完工，大量生產晶片供應市場需求。朱姵慈表示，台積電亞利桑州P1廠房已進入生產，而接下來幾年會像接力賽，一座廠接一座廠。她說，2026年中左右，會開始進入下一階段，外觀已完成的廠房會陸續建制內部工程，例如拉管線、上水電等，她預估未來3到5年，將維持高強度的建廠與運作。一位任職於台積電供應鏈的駐點工程師Z先生（化名）告訴NOWNEWS，每天走近已量產的廠區，會看到一邊是乾淨俐落、正在穩定出貨的生產端；另一側則是鋼骨結構與鷹架林立，吊車高掛，搭建起廠房骨架。某些廠房外觀已完工，但內部仍是空的，等待廠務系統進場，「就像房子蓋好了，接著才開始裝潢與配線，只是這間『房子』的規模是晶圓廠。」他形容說。不少在科技圈的台灣人正陸續移入亞利桑那州，朱姵慈分析，許多台積電上下游相關供應鏈產業，都聚集過來，似乎都嗅得到機會。台灣人社群裡，身份也被快速簡化成兩種：台積電、或「Vendor」（供應商）。朱姵慈說，在某些社群第一次自我介紹時，如果不是台積電員工，大家會很自然說自己是Vendor。跨文化的磨合，則是另一個現場。Z先生提到，台灣人習慣把事情「處理到好」才離開，但部分美國同事更重視工時界線，「時間到了就下班，交接給下一個人。」然而這種差異不一定是誰對誰錯，卻會在工期、品質與責任分工上，形成每天都要協調的摩擦。Z先生提醒，台灣人「找台灣人」能快速解決問題，但長期下來可能讓在地人才學習機會變少，反而不利於真正落地。鳳凰城的台灣供應鏈人生，成為朱姵慈實踐美國夢的計畫，在沙漠裡築巢，也在全球製造回流的浪潮中，重新安放自己的坐標。