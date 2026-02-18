我是廣告 請繼續往下閱讀

▲慈濟基金會執行長顏博文（右），赴花蓮馬太鞍部落光復鄉勘災。（圖／慈濟基金會提供）

2017年6月，前聯電執行長顏博文宣布退休震撼台灣科技業。一個月後，宣布接任慈濟慈善基金會執行長。從掌管晶圓廠到調度慈濟全球志工，每一場重大災難，都能看見顏博文指揮的身影。2025年9月23日發生花蓮馬太鞍洪災，慈濟全力投入救災工作，顏博文接受NOWNEWS專訪，談調度防災的救援心法。2025年9月24日清晨的光復，泥水還沒退乾，火車站廁所封著，街口卻已有人開始把鏟子往肩上一扛。慈濟基執行長顏博文回想那一幕說，「我們是災後第二天先去勘災，先判斷能不能立刻啟動清理。」他口中的「判斷」，不是坐在會議室看報表，而是走進被淤泥塞滿的家門口：浴室、廚房、廁所都被土泥封住，連落腳都難。那天，他們討論的核心只有一件事：要不要「明天就做」。當時水未必穩定、環境也不理想，但他們看到的是火車站前那幾個村落「淹得很嚴重」，尤其長者的困境最直接，「災民很痛苦，所以我們還是決定啟動，不管有沒有水。」顏博文指出，慈濟先動員花東在地志工，因為長年救災、震災、清理方面早有默契，分工清楚、心裡也都有準備。進到光復後，他們把5個重災區切成3個據點，再由據點往外分派任務。至於民間自發投入的50萬「鏟子超人」，顏博文指出來源有兩種，一種是網路號召的熱血青年，不少曾和慈濟合作；另一種是到了現場才加入的自發志工。關鍵在「編隊」，現場由年輕同仁把人分成每隊10到15人，並且不是只看人數，還會看年齡、男女比例、力氣配置，更細到「每隊有幾把鏟子、幾個水桶」，因為水不穩時水桶就是戰力，水恢復後又要立刻調整配備。隊伍成形後，再依事先勘查的災情，直接分流到各區入戶清理。顏博文表示，救災做到某個規模，瓶頸往往不在「人不夠」，而在「人太多」。顏博文坦言，這次民間力量「遠超過想像」，大量家具、家電、淤泥被清出來堆滿道路，反而讓公部門清運來不及、動線打結。慈濟的解法是把時間切開，白天志工入戶清理、把垃圾推到路面；晚上五點後志工撤離，讓公部門與大型機具進場把公共區快速清走，「我們有提出建議，形成一個默契，救災就順很多。」他說，這不是誰指揮誰，而是把彼此的節奏對齊。顏博文回憶，慈濟在當地設3個醫療站，糖廠指揮中心的醫療站也由花蓮慈濟醫院支援輪值；熱食方面，行動廚房最高一天4000多份、瑞穗支援甚至6000多份，合計一天可到1萬多份；慰問金發放原估1800戶，最後多出近千戶、到2840多戶，因為「很多是租屋戶」也被納入。清理後續還有修繕、水電、鐵門，以及協助弱勢家庭裝設電腦讓孩子能網路上課；更長的路，是災後身心復原，他們不強調「你很脆弱」，而用「放鬆紓壓」結合中醫、心理諮商與按摩，讓受創者慢慢把日子接回來。談到給公部門的建議，顏博文的語氣變得更直白，以這次規模來看，已超過地方政府可承受的人力資源，「應該由中央主動介入承擔，國家級災難要由中央統籌指揮才有效率。」最後顏博文把話題拉回「韌性」，指出極端氣候讓災害規格不再是過去的想像，防災不該只在災後才學。「我們慈濟有超過7000位志工受過防災士訓練拿到證書，這應該像環境教育一樣，變成全民的科普，才能降低傷害。」他總結說。