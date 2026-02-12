我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蜜雪兒威廉斯（左起）、詹姆士范德比克、約書亞傑克森、凱蒂荷姆絲主演《戀愛世代》，當年都因此成為美國超人氣偶像，多年來也維持不錯情誼。（圖／摘自IMDb）

▲詹姆士范德比克在《被出賣的台灣》扮演美國探員。（圖／摘自IMDb）

▲詹姆士范德比克（左）的妻子金柏莉（右）在社群網站最後發布的合照，看得出來罹癌的他身形已經明顯削瘦。（圖／摘自 IG@vanderkimberly）

曾主演影集《戀愛世代》、成為全美萬千少女夢中情人的男星詹姆士范德比克，因大腸直腸癌於美國時間11日去世，享年48歲。《戀愛世代》在1998年首播後，扮演男主角的詹姆士就贏得無數女孩崇拜，他和湯姆克魯斯前妻、凱蒂荷姆絲在劇中從青梅竹馬好友變成戀人，之後又分分合合，最終決定繼續做朋友，讓劇迷至今仍揪心不已，凱蒂也曾在去年參加為他抗癌募款的活動，哀慟螢幕情只能成追憶。詹姆士范德比克長得高大帥氣，完全符合「少女殺手」的條件。在《戀愛世代》中他扮演小鎮青年，醉心電影、偶像是大導演史蒂芬史匹柏，與從小相識的凱蒂荷姆絲，以及來自紐約、有過不愉快過去的蜜雪兒威廉斯產生愛情與友情的複雜糾結。他在2023年宣告罹癌，對抗病魔兩年多，凱蒂和蜜雪兒和他一直維持不錯情誼，都為他的去世感到哀傷。去年9月，《戀愛世代》眾要角出席了幫助詹姆士范德比克以及抗癌公益團體的讀劇活動，將該劇首集的劇本在舞台上藉由聲音來表演，詹姆士原本也要參與，卻因病無法出席，只能由妻兒代替現身。而被描繪為他角色的偶像的史蒂芬史匹柏也透過特別短片在活動上亮相，劇迷都感到溫馨、也充滿回憶，沒想到半年不到，詹姆士已經撒手人寰。在《戀愛世代》播出後，詹姆士、凱蒂、蜜雪兒，以及另一位男主角約書亞傑克森都成了年輕人喜愛的偶像，可是各自在影視圈的發展就有所不同，詹姆士儘管曾主演票房不錯的《主力難當》，卻沒能順勢在大銀幕走紅，後來還是主演中低成本的影片為主，甚至還曾在美籍台裔電影人刁毓能監製、編劇的《被出賣的台灣》扮演赴台協助偵查政治命案的FBI探員，但片子主要在泰國拍攝。雖然演藝事業不能算是太如意，詹姆士與妻子金柏莉的婚姻生活仍然幸福，兩人生了4個女兒、兩個兒子，他曾表示當爸爸是他在人生中最快樂的事。他的家人在聲明中表示他安詳辭世，最後的時光仍保持勇氣、信念與優雅，稱他是「我們親愛的丈夫、爸爸、兒子、兄弟與朋友」，希望外界在此時給予他們隱私，在哀悼詹姆士時能不被打擾。