▲農業部林業及自然保育署花蓮分屬長黃群策說明堰塞湖監測近況。（圖／記者王郁勳攝）

▲林業及自然保育署花蓮分署派出一支精良工程部隊，耗時1個月，馬太鞍上游堰塞湖蓄水量，從將27.9萬立方公尺降低至2.6萬立方公尺，暫時解除危機。（圖／林業保育署花蓮分署提供）

▲林業及自然保育署花蓮分署派出一支精良工程部隊，耗時1個月，馬太鞍上游堰塞湖蓄水量，從將27.9萬立方公尺降低至2.6萬立方公尺，暫時解除危機。（圖／林業保育署花蓮分署提供）

2025年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決，山洪夾帶土砂奔流而下，留下難以抹滅的傷痕。林業及自然保育署花蓮分署派出一支精良工程部隊，耗時1個月，馬太鞍上游堰塞湖蓄水量，從將27.9萬立方公尺降低至2.6萬立方公尺，暫時解除危機。花蓮分署長黃群策指出，這支拆彈部隊，由林業及自然保育署花蓮分署委託、曾成功降挖燕子口堰塞湖的工程團隊組成。去（2025）年12月，汛期甫過，他們沿著馬太鞍溪河道挺進壩區，在低溫與不穩天候中展開降挖導水工程。彼時，堰塞湖仍殘存27.9萬立方公尺蓄水量，若再遇豪雨風險一觸即發。黃群策指出，當時河床早已被泥沙填平，如巨大的滑水道。重機具沿河床前行，隨時面臨落石彈跳、邊坡崩落的威脅。道路中斷、糧食耗盡、運補路線遭土石阻斷，都是日常。歷經一個月的艱困作業後，壩體終於被逐步削弱，湖水緩緩導出，蓄水量從27.9萬立方公尺降至2.6萬立方公尺，達成階段性目標。然而，真正的考驗發生在撤離前夕。黃群策表示，工程團隊原定下撤路線，2026年1月11日在距溢流口下游1.5公里處的V型河谷邊坡，突然發生約18公頃大規模崩塌，滑落土體擠壓河道，瞬間改變地形，也封鎖了唯一的出路。基於安全考量，花蓮分署緊急協調內政部空中勤務總隊出動直升機。2026年1月26日上午，14名施工人員分批吊掛撤離。當時黃群策親赴大農大富森林園區迎接團隊，以蘋果象徵「平平安安」，感謝團隊完成階段性任務。但拆彈尚未結束，黃群策指出，堆積於山上的崩積土砂仍具坍塌潛勢，2026年1月25日，受託的陽明交大團隊在專業嚮導帶領下，沿萬榮林道徒步、繩索垂降，進入左側崩塌堆積區，進行地表地質調查、地球物理探查與三維建模。黃群策表示，陽明交大團隊計畫建構一套地工模型，為壩體穩定分析與致災風險評估提供依據。從降挖導水到科學監測，這是一場工程與專業的接力。當外界關注的是災難瞬間，他們處理的卻是災後漫長的風險管理。