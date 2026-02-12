我是廣告 請繼續往下閱讀

📌李帝勳2026台北粉絲見面會資訊

韓國演員李帝勳以《Signal信號》、《模範計程車》系列劇廣為人知，今年迎接出道20周年，正式宣布將於3月27日（五）在台北國際會議中心TICC舉辦粉絲見面會《Our 20th Moment》台北站，門票票價為5880元、5200元、4200元、3200元、愛心身障票2600元，2026年3月1日（日）15：01在tixCraft拓元售票系統開賣，李帝勳對此表示：「請帶著好心情和笑容來吧！我們台北見！」更多活動詳情可至主辦單位大步整合行臉書查詢。李帝勳於今年1月底自東京正式展開巡迴粉絲見面會《Our 20th Moment》，陸續前往大阪、首爾、吉隆坡、香港，台北站確定2026年3月27日（五）晚間19：00在台北國際會議中心TICC盛大舉行。李帝勳對於能再來台見粉絲，開心表示：「想到能和大家一起度過特別又開心的時光，就感到非常幸福。」希望大家當天都能喜歡每一個瞬間，更溫柔喊話：「請輕鬆的帶著好心情和笑容來吧，我們台北見！」向來寵粉的李帝勳也誠意準備多項福利，包括彩排Sound Check、擊掌Hi-touch、歡送Hi-bye、1對1+1 對25合照、親筆簽名拍立得與簽名海報、官方海報，以及全體觀眾皆可獲得的 「台北限定紀念票根」。李帝勳從學生時期就把演戲當成最想做的事，原本打算報考電影學院卻被父母反對，最後先考進名門高麗大學，但他對當演員的念頭一直沒消退，讀到大二乾脆休學改走自己的路；2008年他考進韓國藝術綜合大學演劇院，當年一邊練舞蹈、一邊學打拳，把身體和表演底子一起打好；入行初期他先透過歌舞劇《海燕》累積舞台經驗，之後以電影《夜晚，只屬於他們的時間》作為出道作，正式踏進影視圈。他後續接連主演電影《初戀築夢101》、《花漾奶奶秀英文》，電視劇則有《Signal信號》、《模範計程車》系列、《我是遺物整理師》等代表作，一部接一部累積口碑與人氣，如今穩坐南韓一線男演員之列；獎項方面，他曾奪下第32屆《青龍電影獎》最佳男新人，在第54屆《大鐘賞》抱回最佳男主角，並獲得第56屆《百想藝術大賞》最佳男主角提名。去年2025年，更是李帝勳演藝生涯重要的1年，他同時活躍於戲劇與綜藝領域，在戲劇《協商的技術》中化身冷靜縝密的談判專家，展現成熟深刻的演技；在《模範計程車3》中再度詮釋靈魂角色金道奇，一舉拿下《SBS演技大賞》最高榮譽的「大賞」，實力與影響力雙雙獲得肯定，寫下個人演藝生涯的重要里程碑。活動時間：2026年3月27日（五）19：00活動地點：台北國際會議中心TICC活動票價：5880元、5200元、4200元、3200元、身障2600元售票日期：2026年3月1日（日）15：01售票系統：tixCraft拓元售票系統