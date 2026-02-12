金鐘視后林依晨與戲劇女神隋棠今（12）日為了宣傳表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》難得同台，除了分享排練趣事，因過年快到了，兩位媽媽也分享私下幫小朋友理財的祕訣。面對農曆春節孩子收到的壓歲錢，兩人不約而同選擇幫孩子開立專屬帳戶，二寶媽林依晨更笑稱，因為從孩子出生就開始存，老公看到小孩的存款數字後甚至忍不住驚呼：「哇塞！他們比我戶頭的錢還多欸。」
隋棠機會教育教利息 紅包留一包放枕頭下壓碎
對於孩子的金錢觀教育，育有三寶的隋棠相當有一套。她表示，每年孩子領完紅包後，會讓他們保留一個紅包放在枕頭下壓歲祈福，至於其它包，則會請孩子交給她帶去銀行存起來。她表示，除了幫忙存錢，更重要的是趁機告訴孩子，關於金錢的使用方式以及利息，基本概念要從小養成，建立起理財的常識，知道錢放進銀行是會變多。
林依晨兒出生即開戶 累積金額連老爸都羨慕
同樣重視孩子未來的林依晨則表示，早在小孩出生沒多久，就已經幫他們開立了銀行帳戶，目前兩個小孩，一個5歲、一個1歲。不論是剛出生的禮金，還是每年過年的壓歲錢，她都會一筆一筆存進去，絕不動用。這種積少成多的方式，讓孩子的存款數字相當可觀，連老公都忍不住開玩笑說自己比不過孩子，林依晨表示：「這都是家人對孩子的愛。」
兩位戲劇女神同台 導演賴聲川預告加戲
除了大談育兒經，兩人這次在《暗戀桃花源》中的互動也備受期待。雖然在劇中設定，兩人分屬在同一個排練場上排戲的兩個劇團，幾乎沒有直接的一對一衝突戲碼，多是劇團對上劇團的群體感，但賴聲川今天記者會上突然靈感大發，笑說或許可以考慮讓飾演「春花」的林依晨和飾演「雲之凡」的隋棠，兩位女神在台上稍微吵一下，或互相罵一下、問聲好，為這部經典劇作增添新的火花。
《暗戀桃花源》40週年！多代版本都是大咖演員
《暗戀桃花源》舞台劇在1986年推出，今年正好滿40週年，故事描述一個劇場因管理疏失，讓兩個劇團的排練時間強碰，〈暗戀〉戲碼遇上〈桃花源〉劇作，兩個劇團在同一個排練場地排戲，強碰之外，也有意外有趣的火花。〈暗戀〉說的是因時局動盪分隔兩地的情侶江濱柳與雲之凡；〈桃花源〉描述老陶因太太春花外遇，太過傷心的他，竟然誤闖桃花源，在裡面遇到長得和太太、姦夫很像的男女。一喜劇、一悲劇的兩台戲，台詞竟然也能相互對應，十分巧妙。
《暗戀桃花源》是華人世界經典劇作，曾經改編成歌仔戲版、英語版。過去演出「江濱柳」的演員包括金士傑、尹昭德、黃磊、潘燦良與樊光耀，飾演「雲之凡」的演員則有丁乃竺、林青霞、蕭艾、陳湘琪、袁泉、蘇玉華、孫莉與朱芷瑩。
📍2026《暗戀桃花源》40週年版（傳承版）演出卡司與巡演場次
【暗戀】隋棠、吳中天、李劭婕（台北）／林妤柔（台中、高雄）、古辛、林沛穎、賴曼玄
【桃花源】林依晨／張靜之、陳漢典、梁正群、黃奕豪、周政憲
【戲中戲之外】關何
【星光限定場】林依晨（3/29台北、5/24高雄、6/20台中）
售票網站：Opentix（傳承版）
台北表演藝術中心大劇院
2026/03/27 (五) 19:30
2026/03/28 (六) 14:30、19:30
2026/03/29 (日) 14:30
高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院
2026/05/23(六)19:30
2026/05/24(日)14:30
台中市中山堂
2026/06/19 (五) 19:30
2026/06/20 (六) 14:30
📍2026《暗戀桃花源》40週年版（紀念版）演出卡司與巡演場次
售票網站：Opentix（紀念版）
演出卡司
【暗戀】：蕭艾、樊光耀、范瑞君、張復建、李芙蓉
【桃花源】：屈中恆、唐從聖、張本渝、翁銓偉、葉信威
【戲中戲之外】：林妤柔
2026/4/3 (五) 19:30
2026/4/4 (六) 14:30
台北表演藝術中心大劇院
📍《江／雲・之／間》
售票網站：Opentix
演出卡司
張震、胡德夫（台中）、韋以丞、呂名堯、翁銓偉、許文鴻
蕭艾、范瑞君、張靜之、李劭婕 、劉美鈺、李芙蓉
台北表演藝術中心大劇院
2026/04/10 (五) 19:30
2026/04/11 (六) 14:30
2026/04/12 (日) 14:30
台中國家歌劇院大劇院
2026/06/13 (六) 19:30
2026/06/14 (日) 14:30
