▲表演工作坊經典作《暗戀桃花源》40週年，導演賴聲川（中）在記者會上靈感大爆發，他想幫飾演春花的林依晨（右）和飾演雲之凡的隋棠（左）加戲，讓在劇中原本沒有交集的兩人，可以辦嘴一下。（圖／記者葉政勳攝影）

▲《暗戀桃花源》40週年，導演賴聲川（左5）和眾演員，今（12）日舉辦新卡司記者會。（圖／記者葉政勳攝影）

金鐘視后林依晨與戲劇女神隋棠今（12）日為了宣傳表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》難得同台，除了分享排練趣事，因過年快到了，兩位媽媽也分享私下幫小朋友理財的祕訣。面對農曆春節孩子收到的壓歲錢，兩人不約而同選擇幫孩子開立專屬帳戶，二寶媽林依晨更笑稱，因為從孩子出生就開始存，老公看到小孩的存款數字後甚至忍不住驚呼：「哇塞！他們比我戶頭的錢還多欸。」對於孩子的金錢觀教育，育有三寶的隋棠相當有一套。她表示，每年孩子領完紅包後，會讓他們保留一個紅包放在枕頭下壓歲祈福，至於其它包，則會請孩子交給她帶去銀行存起來。她表示，除了幫忙存錢，更重要的是趁機告訴孩子，關於金錢的使用方式以及利息，基本概念要從小養成，建立起理財的常識，知道錢放進銀行是會變多。同樣重視孩子未來的林依晨則表示，早在小孩出生沒多久，就已經幫他們開立了銀行帳戶，目前兩個小孩，一個5歲、一個1歲。不論是剛出生的禮金，還是每年過年的壓歲錢，她都會一筆一筆存進去，絕不動用。這種積少成多的方式，讓孩子的存款數字相當可觀，連老公都忍不住開玩笑說自己比不過孩子，林依晨表示：「這都是家人對孩子的愛。」除了大談育兒經，兩人這次在《暗戀桃花源》中的互動也備受期待。雖然在劇中設定，兩人分屬在同一個排練場上排戲的兩個劇團，幾乎沒有直接的一對一衝突戲碼，多是劇團對上劇團的群體感，但賴聲川今天記者會上突然靈感大發，笑說或許可以考慮讓飾演「春花」的林依晨和飾演「雲之凡」的隋棠，兩位女神在台上稍微吵一下，或互相罵一下、問聲好，為這部經典劇作增添新的火花。《暗戀桃花源》舞台劇在1986年推出，今年正好滿40週年，故事描述一個劇場因管理疏失，讓兩個劇團的排練時間強碰，〈暗戀〉戲碼遇上〈桃花源〉劇作，兩個劇團在同一個排練場地排戲，強碰之外，也有意外有趣的火花。〈暗戀〉說的是因時局動盪分隔兩地的情侶江濱柳與雲之凡；〈桃花源〉描述老陶因太太春花外遇，太過傷心的他，竟然誤闖桃花源，在裡面遇到長得和太太、姦夫很像的男女。一喜劇、一悲劇的兩台戲，台詞竟然也能相互對應，十分巧妙。《暗戀桃花源》是華人世界經典劇作，曾經改編成歌仔戲版、英語版。過去演出「江濱柳」的演員包括金士傑、尹昭德、黃磊、潘燦良與樊光耀，飾演「雲之凡」的演員則有丁乃竺、林青霞、蕭艾、陳湘琪、袁泉、蘇玉華、孫莉與朱芷瑩。