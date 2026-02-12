我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張存偉移送時戴著LV棒球帽，官網售價2萬7400元。（圖／記者劉松霖攝、翻攝LV官網）

四海幫第9任幫主、綽號「純偉」的張存偉，因檢警比對「安心幣商」投資詐騙案的金流，發現張存偉涉嫌暗助詐團，趁他回國後上門拘提，以《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》偵辦，今日下午移送台北地檢署時，張存偉戴LV棒球帽並以外套遮住上銬的雙手。安心幣商詐騙案共有118人受害、總金額6.4億元，依據檢方已偵結起訴的案情，詐團為隱匿犯罪所得，找上願意配合的銀樓業者買金條，再包在鉛錫合金內，偽裝成門檔空運到柬埔寨及越南洗錢。北檢去年（2025）12月以詐欺、組織犯罪起訴7人，包括台南某銀樓王姓負責人、王姓車手頭，都求刑20年，其餘詐團成員遭求處10年到15年。檢警持續追查，張存偉疑似與安心幣商有金流往來，協助詐團洗錢；由於他最近都不在國內，因此等到他回台後才動手逮人。張存偉是屏東空軍眷村子弟，青年時期加入四海幫，1990年擔任十大槍擊要犯「小馬哥」楊瑞和的保鑣，因為涉及殺人案坐牢10幾年，出獄後受到當時的四海幫主賈潤年看重，任職四海幫中常委，2012年成為副幫主，2021年接任幫主至今。