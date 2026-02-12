我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王月（左）在家暈倒後做了開顱手術，目前休養中。（圖／翻攝自王月臉書）

▲《暗戀桃花源》裡的「江濱柳」一角，是樊光耀（後）劇場生涯中的代表作之一。圖為他和朱芷瑩飾演的雲之凡版本。（圖／表演工作坊提供）

資深女星王月去（2025）年11月底因跌倒撞到頭，緊急進行開顱手術，引發外界關心。對此，與她有多年交情的演員樊光耀今（12）日出席表演工作坊《暗戀桃花源》記者會，媒體關切王月狀態，樊光耀透露，王月目前正處於「積極修養」的階段，為了專心養病，她人目前不在台北休養，但還是在台灣。他強調王月現在的恢復狀況非常樂觀，希望能給她一些空間，大家先不要去打擾她。樊光耀表示，自己時時刻刻都在關心王月的情況，雖然因為對方沒有透露太多細節，他也不便代為多說，但他向大家保證王月一切安好。面對媒體詢問目前王月身在何方？樊光耀表示，不在台北，但仍是在台灣。並再次強調狀況非常樂觀。他表示，他明白大家都很關心王月，甚至一度打趣說要不要連線，但最終覺得還是讓她好好休息比較重要，感謝各界的關心與祝福。表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》自1986年推出後，蔚為世界經典，曾經被改編成歌仔戲版本、英語版本，還衍生了系列作《江／雲・之／間》。故事描述一個劇場因管理疏失，讓兩個劇團的排練時間強碰，〈暗戀〉戲碼遇上〈桃花源〉劇作，兩個劇團在同一個排練場地排戲，強碰之外，也有意外有趣的火花。〈暗戀〉說的是因時局動盪分隔兩地的情侶江濱柳與雲之凡；〈桃花源〉描述老陶因太太春花外遇，太過傷心的他，竟然誤闖桃花源，在裡面遇到長得和太太、姦夫很像的男女。一喜劇、一悲劇的兩台戲，台詞竟然也能相互對應，十分巧妙。《暗戀桃花源》裡的「江濱柳」一角，是樊光耀（後）劇場生涯中的代表作之一。本次40週年巡演，他將演出紀念版的江濱柳。過去演出「江濱柳」的演員包括金士傑、尹昭德、黃磊、潘燦良與樊光耀，飾演「雲之凡」的演員則有丁乃竺、林青霞、蕭艾、陳湘琪、袁泉、蘇玉華、孫莉與朱芷瑩。