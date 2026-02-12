我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次登記時間到2月8日為止，統計有459萬1605人成功登記，於今日抽出60萬名幸運民眾，最終加上抽籤尾數，共有600403人中獎，中獎率約為1成3。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

▲運動幣使用方案懶人包，愛爾達電視 (ELTA TV)推出三種方案，讓民眾可盡興觀賞WBC和世界盃。（圖／記者黃建霖攝）

由運動部推出的全民福利「115年運動幣」於今日下午舉行直播抽籤，預計抽出60萬份面額500元的運動幣。本次活動由《全明星運動會》女星黃沐妍（小豬）主持，並特別邀請我國擊劍新銳、亞運培訓隊國手李讓擔任抽籤嘉賓。令人驚喜的是，李讓在現場展現超旺手氣，竟親手抽中自己的身分證末碼。抽籤儀式透過抽球機隨機取出數字，與登記名單的身分證末碼進行比對。李讓在直播中自爆，抽籤前就有一種會抽到自己的預感，結果真的順利中籤。他興奮地表示，運動幣將於3月1日開始抵用，而那天正好是他的生日，這份「生日禮物」讓他感到冥冥之中自有緣分。針對這500元的運動幣規劃，李讓展現孝心，表示自己雖身為運動員不缺器材，但想趁機幫家裡長輩「添裝備」，汰換老人家不捨得丟的舊物品。而在眾多合作業者的加碼方案中，身為足球迷與球星孫興慜粉絲的他，最心動的是愛爾達電視（ELTA TV）的方案，希望能用運動幣訂閱轉播，觀看英超或世界盃賽事。除了抽籤場上的好運，李讓近期的國際賽戰績也相當出色。2月初於德國舉行的男子銳劍世界盃中，李讓在超過300名選手的競爭下，歷經近10個小時的激戰，連勝加拿大、烏茲別克與烏克蘭選手，連續兩站世界賽挺進正賽。雖然在正賽首戰不敵世界排名第13的瑞士名將，但年僅18歲的他已展現出沉穩的劍鋒與抗壓性。李讓透露，目前他的國內排名位居第一，非常有機會取得我國兩席亞運資格之一。接下來他將於2月底轉戰亞洲青少年擊劍錦標賽，隨後前往哈薩克參加成人世界盃，持續爭取積分，目標鎖定愛知-名古屋亞運。運動部表示，自115年起將青春動滋券轉型為運動幣，凡年滿16歲以上國民皆可參加。中籤民眾可將額度抵用於「做運動」、「看比賽」及「添裝備」三類店家，其中「添裝備」部分為了兼顧產業均衡，設定每人最高抵用200元的上限，期盼能藉此形塑全民參與的健康產業生態。優惠： 訂閱約享 85折 優惠。內容： 適用於 2026 WBC世界棒球經典賽、2026 FIFA世界盃、2026名古屋亞運等頂尖賽事轉播。加碼： 訂閱指定方案再送 2個月 收視。價格：季租方案： 500元 / 3個月。半年方案： 850元 / 6個月。年租方案： 1690元 / 14個月。