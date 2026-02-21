我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台和1號亮相。（圖／知洋科技提供）

水下噪音協會理事長、知洋科技總經理湛翔智從事海洋工程超過20年，既參與離岸工程，也長期關注水下噪音對鯨豚的影響。近期，他將水下監測技術轉化為自主研發軍事獵雷，催生「台和1號」，專為掃雷與獵雷任務之目的。在全球倡議海洋永續的浪潮下，台灣大舉發展離岸風電。然而打樁與鋪設海纜產生的強烈水下噪音，對白海豚等海洋生物構成壓力。湛翔智指出，環境影響評估常著重「有沒有做」，卻忽略噪音評估與減輕措施，更缺乏受體，也就是鯨豚活動基礎資料。「如果沒有生態基礎資料，就無法精準制定保育措施。」他舉例，交通部航港局規劃風場航道，概念如同海上高速公路，漁船與商船依塔台管制排隊進港。然而航道集中，可能讓水下噪音聚集，改變鯨豚活動路徑。「這凸顯出台灣在海洋空間規劃上的不足，也忽略了海中弱勢者的聲音。」在湛翔智眼中，工程與保育不必對立。關鍵在於專業與科學方法。他希望透過制度建置，讓政府與開發單位補上水下噪音的評估缺口，建立長期監測資料庫，將短期與長期影響分開討論，而非情緒化對抗。然而，這位曾替白海豚發聲的海洋科技工程師，近年也投身另一條戰線，水下軍事防禦。由知洋科技自主研發的無人水下載具（ROV）「台和一號」，外形如魚雷，專為掃雷與獵雷任務設計。湛翔智透露，該計畫由經濟部專案支持，並與海軍協調需求，打造商規軍用的水下載具。作業深度可達300公尺，搜尋範圍涵蓋母船外200至500公尺，內建電池可運作約2小時，以光纖纜繩連線，大幅減輕重量。「台和1號」分為偵搜型與反制型。前者定位水雷，後者投放炸藥或聲學信標引爆，必要時可自殺式攻擊。當無人機與無人艇成為國防焦點，水下無人載具則是另一個戰略空間。從守護鯨豚到參與軍事防禦，湛翔智的轉向看似矛盾，實則延續同一核心，理解海洋。無論是噪音評估還是水下載具設計，都需要對水下聲學與環境條件的精準掌握。未來的海洋治理，既關乎能源轉型，也牽動國防安全。在浪潮之下，科技既能守護生態，也能築起防線。對湛翔智而言，真正的挑戰不是選邊站，而是在發展與保育、和平與防禦之間，找到一條專業且理性的航道。