HYBE與前ADOR代表閔熙珍之間的ILLIT與NewJeans爭議、延燒近2年的股東合約官司，首爾中央地方法院今（12）日宣判結果，法院駁回HYBE主張的合約解約訴訟，認定所謂「奪取經營權」等理由不足以解除合約，並判決HYBE必須依約支付閔熙珍約225億韓元（約新台幣5.5億元），另向ADOR前任董事支付17億與14億韓元，合計256億韓元（約新台幣6億元）。首爾中央地方法院民事第31部今天駁回HYBE對閔熙珍提出的「確認股東合約解約」訴訟；同時在閔熙珍提起的股票買賣價金請求案中，判決HYBE須向閔熙珍支付約225億韓元（約新台幣5.5億元），並分別向ADOR前任董事支付17億與14億韓元，合計256億韓元，（約新台幣6億元）。HYBE跟閔熙珍的訴訟源自2024年4月，HYBE對子公司ADOR展開內部審計，指控代表閔熙珍接觸外部投資者、構想讓ADOR脫離體系獨立運作，並以背信為由提出告發。閔熙珍則反駁，表示自己是在提出HYBE旗下團體ILLIT抄襲自己培養的NewJeans問題後，而遭到報復性解約，雙方衝突迅速升溫，進而衍生股東間合約效力與賣回股份價金的爭議。依照雙方當初簽的股東合約，只要條件符合，閔熙珍就能把手上的股份，用合約算好的價格賣回給HYBE。而她在2024年11月辭去ADOR董事後，依合約通知HYBE行使這個權利，但HYBE拒絕買回，主張她企圖奪取經營權，已經算重大違約，合約應該失效，所以不必付這筆錢。不過法院認為，HYBE提出的違約理由頂多是雙方有爭議，不至於嚴重到可以解除合約的程度，因此不能據此拒絕支付價金。針對HYBE指控的「奪權」說法，法院表示，Kakao Talk對話裡確實提到閔熙珍曾構想ADOR獨立的方案，但那是建立在「如果和HYBE協商破裂」的假設情況下，沒有HYBE同意根本不可能實行，因此不能算是已經付諸行動。至於外界關注的「帶走NewJeans」疑雲，法院也認為證據不足，她曾傳訊提到「如果我離開，ADOR會變成空殼」，法院解讀那只是評估她離任後公司價值可能下滑，並不代表要挖走成員或終止專屬合約。至於閔熙珍之前質疑ILLIT抄襲NewJeans，還爆料HYBE有專輯灌貨的情況，法院認為這些比較屬於她對公司經營的看法與質疑，不等於亂講話或刻意散布假消息，因此不能直接認定她違約。不過，閔熙珍成功拿回賣股份的錢，但她打造的NewJeans官司結果卻不一樣，NewJeans成員之前和ADOR也在打專屬合約官司，NewJeans覺得ADOR開除閔熙珍，導致雙方信任破裂，並指控公司未履行合約義務；去年（2025）10月首爾中央地方法院判ADOR勝訴，認定專屬合約還是有效。法院當時說得很清楚，閔熙珍被解任，不代表經紀公司就不能正常運作，也不等於合約沒辦法履行；成員就算再信任她，那也是個人情感，不能把「她一定要當代表」寫進專屬合約義務裡。依照這個判決，NewJeans成員後來已經回到ADOR體系活動，不過ADOR去年底已經和Danielle解除專屬合約，並以NewJeans整體活動受到重大影響為由，向Danielle家屬與閔熙珍提告，求償約430億韓元（約台幣10億元），雙方的法律戰線仍在持續中。