▲擔任中華隊領隊的基隆市議長童子瑋於會後投下震撼彈，正式公開表態有意參選下屆中華民國籃球協會理事長。（圖／童子瑋辦公室提供）

2月12日在中華男籃世界盃資格賽的賽前記者會上，擔任領隊的基隆市議長童子瑋正式宣布將於今年5月角逐中華民國籃球協會理事長大位，為近年紛擾不斷的台灣籃壇投下一顆重磅炸彈。這位年僅39歲的政治新星，正試圖以「中立」身分，挑戰台灣職業籃球史上最難解的課題：「兩聯盟整併」。童子瑋的背景實力不容小覷，祖父是總統府資政、基隆慶安宮主委童永，表叔則是現任總統賴清德。然而，他在政壇的崛起並非單靠家世，更多的是其靈活的協調能力。2018年，他以無黨籍身分奪下基隆市議員選區第一高票；2022年，他在蔡英文與林右昌的推薦下加入民進黨，並在同年議長選舉中，跨黨派爭取到親民黨及國民黨資深議員倒戈支持，成為基隆市首位民進黨籍議長，也是當時全台最年輕的議長。這種「能讓對手坐下來談」的特質，正是他現在切入籃球圈的核心優勢。面對現任理事長謝典林爭議不斷、5月改選在即的局勢，童子瑋表示是在謝典林及四位副理事長的鼓勵下決定站出來。他語氣堅定地表示：「如果大家覺得籃球圈需要我，我當然義不容辭，有勇氣來承擔。」在台灣籃球分裂為兩大職業聯盟、甚至引發球迷疲勞的當下，童子瑋自認擁有「職業隊老闆」所不具備的優勢。他強調：「我的優勢在於我是公平的角色，我不是任何一個聯盟或球隊的老闆或股東。」 這種沒有特定利益衝突的「政治平台」身分，讓他能以持平立場與各球團對話，爭取中央資源。童子瑋的政見直指台灣球迷痛點：「聯盟整併與國家隊後勤」。 他多次以日本職籃B.League整併後實力大增，以及中華職棒整合後競爭力提升為例，強調「職業聯盟進步，國家隊才有競爭力」。他透露已開始私下接觸部分球團，化解分歧將是他的首要任務。除了職業聯盟的整併，他也承諾將強化國家隊後勤支持，讓國手出賽不再有保險、集訓等後顧之憂。