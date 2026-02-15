我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫今年4月將在杭州啟動全新演唱會巡演製作。（圖／翻攝自大麥售票網）

迎接2026丙午馬年，華語樂壇也迎來一批重量級巨星的本命年！《NOWNEWS今日新聞》特別盤點今年屬馬藝人，名單排開簡直是金曲獎的豪華陣容。其中，樂壇天王周杰倫巡演人氣依舊無法擋，事業家庭兩得意；孫燕姿、戴佩妮、梁靜茹這三位同期出道的創作與情歌天后，也預計在今年有新動向。這4位屬馬的實力派唱將，不畏本命年傳統習俗上的變動，反而這幾年越跑越快，在新的一年繼續以音樂馬力全開。作為華語樂壇的指標性人物，周杰倫在本命年更為忙碌。除了粉絲等待已久的新專輯快好了，「嘉年華」世界巡迴演唱會推出了全新企劃，以「一城市一主題」的概念為主軸，將率先在杭州站開跑。杭州站以「煙花」為名，是始於收錄於2010年專輯《跨時代》的〈煙花易冷〉，由方文山填詞、周杰倫譜曲，以北魏《洛陽伽藍記》為背景，歌詞中「雨紛紛，舊故里草木深」的意境，與杭州靈隱古寺的禪意及西湖的朦朧細雨不謀而合。時空交錯的美學，恰好映照杭州古老與現代交融的特質，也精準捕捉了杭州既有現代都市繁華、又保留濃厚文化底蘊的城市靈魂。近年在網路上出現AI翻唱孫燕姿歌曲，引發討論，但這反而證明了本尊無可取代的獨特嗓音與情感。行事低調的孫燕姿，近年重心多放在家庭與生活體驗，但每一次的公開露面或單曲推出都能引發熱烈討論。邁入本命年，粉絲們最大的願望就是希望能繼續聽她的演唱會，再次現場感受「孫式情歌」的魅力。《就在日落以後》巡迴演唱會農曆年之後，將於3月13日、15日正式登上香港啟德主場館，這也是孫燕姿睽違12年再度重返香港開唱，而且這次是在全新場館啟德主題館開唱。主辦單位特別強調，因啟德主場館的設計非常特殊、視野極佳，即使是坐在俗稱「山頂」的最高樓層也能清楚看到孫燕姿的演出，呼籲粉絲不用糾結座位區域，有票直接衝就對了。同樣是屬馬的療癒系情歌天后梁靜茹，全新巡演《Best，茹果我不唱情歌》，巡演成本飆破新台幣2億元，重金邀請曾與國際天后席琳狄翁（Celine Dion）長期合作的創意總監Yves Aucoin操刀舞台設計，首場在廈門的演出長達近3小時。雖說演唱會主題出現「不唱情歌」字樣，但其實是情歌大禮包，梁靜茹以4大組曲串接全場，豪邁獻唱〈勇氣〉、〈無條件為你〉、〈分手快樂〉、〈情歌〉，貫穿35首歷年代表作，讓粉絲聽個過癮。接下來預計3月28日到南京、4月11日在武漢演出。去（2025）年才剛以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」的才女戴佩妮，也強勢加入這場本命年巡演盛會。去年在台北小巨蛋的演出獲得各界高度評價後，她聽見了南部歌迷敲碗的心聲，3月21日晚間首度降臨高雄巨蛋舉辦「雙生火焰」演唱會。這是她出道25年來第一次到高雄開個人演唱會，戴佩妮坦言非常期待，並感性表示「雙生火焰」象徵著她在音樂創作與舞台表演中雙重的熱情與能量，希望能將這25年累積的情感化作炙熱火焰點燃高雄。