▲周杰倫今年4月將在杭州啟動全新演唱會巡演製作。（圖／翻攝自大麥售票網）

華語樂壇天王周杰倫在農曆春節前夕，為粉絲帶來重磅新春報喜！備受期待的2026全新世界巡演「嘉年華 II」正式官宣，首站確定將於4月3日至5日進駐杭州奧體中心體育場（大蓮花）連唱3場。專屬於杭州的演唱會名稱是《煙花杭州嘉年華，2026周杰倫世界巡迴演唱會》，門票預計於2月25日正式開賣。除了演唱會的好消息，讓粉絲苦等已久的新專輯進度也已經快好了，雙重喜訊讓歌迷在新的一年充滿期待，準備迎接天王回歸。此次巡演主打「一城一主題」的創新模式，杭州站以「煙花」為名並非偶然。收錄於2010年專輯《跨時代》的〈煙花易冷〉，由方文山填詞、周杰倫譜曲，以北魏《洛陽伽藍記》為背景，歌詞中「雨紛紛，舊故里草木深」的意境，與杭州靈隱古寺的禪意及西湖的朦朧細雨不謀而合。時空交錯的美學，恰好映照杭州古老與現代交融的特質，也精準捕捉了杭州既有現代都市繁華、又保留濃厚文化底蘊的城市靈魂。回顧過去，周杰倫從2004年起多次在此開唱。特別是2024年的「嘉年華」巡演，他在大蓮花連唱四天，吸引場內外超過50萬人次朝聖，帶動高達13億元人民幣消費金額，締造驚人紀錄。據了解，本次2026年全新巡演將帶來完全不同以往的體驗，從曲目編排、舞台燈光到特效環節，都將以全新風貌呈現。隨著「煙花」即將在杭州綻放，所有粉絲無不翹首期盼，準備再次見證周杰倫的音樂魅力。