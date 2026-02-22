我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣警局竹東分局一名員警同時承辦兩件詐騙案，登入建檔要通報金融機構，（每日提領、轉帳均限額1萬、無法使用網銀功能左右，但他自己其實也是詐騙受害者，不滿警方作業疏失侵害權益，提告要求撤銷告誡處分、通報全國金融機構並賠償62萬5632元，不過台北高等行政法院認為，警方提供告誡個案的資料讓金融機構限制可疑帳戶，並非行政處分，無從做為撤銷標的，因此判徐姓男子敗訴，對於他附帶請求國家賠償也一併駁回。帳戶「告誡」與「警示」的差異在於，警示帳戶全部交易功能都失效，無法匯入、匯出或提領任何款項，刑事案件偵辦結束前不能動用；本案發生在2024年，竹東分局，兩名被告戶籍都在台北市松山區、兩件案子起先，他登入刑事局建置的洗錢防制帳戶告誡系統，卻在李姓被告的投資詐騙案中誤植徐姓被告的身分證字號，後來兩件詐欺案都函送台北市警局松山分局接手偵辦。松山分局約談李姓被告後交付告誡處分書，並於2024年5月10日提供「受處分人」的身分證字號給金融機構、虛擬通貨平台、第三方支付服務業查詢，但實際上告誡系統僅限建檔單位才有權限更改資料，松山分局無法自行登入更正受處分人的身份證字號，因此函請台北市警局協助函轉新竹縣警局協助修正，歷經公文往返確認後，松山分局在2024年7月9日、7月12日兩度發函通知各金融機構，清除徐姓男子所有告誡紀錄。徐姓男子自認財產權、信用權、名譽權、資訊自主權受到侵害，狀告，要求以行政處分的方式通知全國金融機構、第三方支付屏台、電商平台，讓他帳戶回復到無告誡紀錄的狀態，並警方主張，告誡處分只是單純告知金融機構一件事實，這叫做「」，沒有法律效果、也；告誡系統受處分人的資料打錯，雖然是承辦員警的疏失，但並未導致徐姓男子個資遭竊取、洩漏或竄改，而且事後警方發函通知金融機構註銷紀錄，徐姓男子既已恢復無告誡紀錄的狀態，不須提告要求回復原狀。台北高等行政法院採認警方的主張，，徐姓男子提起「確認訴訟」、「撤銷訴訟」都不合法；警方因辦案所需而蒐集利用徐姓男子個資，屬於執行法定職務的必要範圍，並未違反個資法無須賠償。