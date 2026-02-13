我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐千京（中）在力旺集團尾牙的表演魅力四射。（圖／徐千京臉書）

▲陳文茜竟遭AI影片造假稱她手術失敗，讓她憤怒喊告。（圖／文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

▲允允分享自己的證券持倉，嗨喊光靠0050兩天就賺了20萬。（圖／鍾允晴Threads＠yun0825_）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（13）日的娛樂新聞看點，8點檔女星徐千京真實身分背景曝光，竟是力旺集團董座女兒，今年還登上爸爸公司的尾牙帶來勁歌熱舞。資深媒體人陳文茜竟遭AI影片造假「手術失敗將離開」，憤怒喊告。辣模「吐司妹允允」鍾允晴分享自己個人證券持倉與帳面損益，她靠著0050兩天就進帳20萬，嗨喊：「相信台灣企業，新年快樂」。8點檔女演員徐千京外型甜美有氣質，不僅在戲劇方面表現亮眼，戲外的她還真的是名副其實的「真千金」，是力旺集團董座的寶貝女兒。近日徐千京睽違10年登上力旺尾牙表演，身穿紅色緊身上衣搭配熱褲，帶來9分鐘勁歌熱舞讓全場嗨爆。她昨日也在臉書發文，直呼：「為了尾牙真的拼了，精心準備到最後…不小心直接變演唱會現場」。資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，經常分享抗病心境，近日卻遭假帳號利用AI製作不實影片，稱她手術失敗將離世。對此陳文茜怒斥「活見鬼」，痛批惡意造假。她也公開警告詐騙集團停止冒名行為，並已著手蒐證，將與數位部合作追查，誓言把幕後不法人士繩之以法。IG擁有18萬粉絲的辣模「吐司妹允允」鍾允晴近日公開證券持倉，帳面獲利約42萬元、報酬率9.24%，其中0050單一收益近40萬元。她透露自己透過分批布局，共持有61張，「短短2天賺了20（萬），真的要相信0050，相信台灣企業」。對於網友質疑「沒賣都不算賺」，她反擊要多看財經資訊，掀起熱議，也有人大讚她是「小富婆」。