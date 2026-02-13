我是廣告 請繼續往下閱讀

▲帕拉斯樂團在大太陽下拍MV，成果很帥氣，但他們拍到曬傷脫皮。（圖／迷音樂提供）

樂壇怪物新人PALLAS 帕拉斯近期人氣扶搖直上，但在蛇年歲末的水逆期間，遇到驚魂意外。為了回饋粉絲支持，團員們日前特別企劃「專輯帕帕走」活動，親自化身外送員騎車送專輯。沒想到有「新店金城武」之稱的主唱FAMA（馬瑋辰），在前往集合途中遭後方車輛追撞，當場摔車導致手部擦傷。FAMA經簡單包紮後仍堅持繼續上路，與團員會合完成面交任務，隨後又因為在大太陽下拍MV，拍到受傷脫皮，馬不停蹄的敬業態度，讓粉絲既驚喜又心疼。帕拉斯自出道以來便標榜「以音樂創業」，這份樂團工作是三位團員退伍後踏入社會的第一份工作。在1月31日舉辦的「專輯帕帕走」活動中，選出20位幸運粉絲由團員親送 CD 到府。針對 FAMA 的摔車意外，肇事原因疑為後方駕駛失神未注意路況。所幸FAMA臉部無大礙，團員們第一時間雖然擔心，確認平安後也不忘幽默打趣：「還好臉沒有受傷就好！」經紀人則在一旁嚇出一身冷汗，直呼：「下次我們還是開車好了。」在最新主打歌〈Here Goes Nothing〉MV，四位團員頂著烈日、身穿厚重皮衣在高處取景，從凌晨三點一路操到中暑，甚至全員曬到慘脫一層皮。四個大男孩笑看這些皮肉傷，將「脫皮」視為揮別蛇年壞運氣的象徵，即使傷痕累累也要孤注一擲，全力衝刺即將到來的金馬年。帕拉斯近期正式推出第二支 MV〈Here Goes Nothing〉，是專輯中最狂野的代表作。MV由導演黃中平操刀，選在八里頂罟市民活動中心拍攝，這也是該場地首度開放民眾拍攝。導演以電影規格捕捉團員氣場，FAMA回憶拍攝當天是身心極限挑戰，大家在恐懼與高溫下咬牙完成畫面。成果出爐後，連唱片公司女性同仁都忍不住尖叫，直呼帥度爆表。