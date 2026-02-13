我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（13）日正式對猶他爵士隊開出一張高達50萬美元（約新台幣1571萬元）的巨額罰單，理由是「損害聯盟利益的行為」。聯盟指控爵士隊在近期比賽中，刻意在第四節雪藏核心球員以試圖影響比賽結果，引發爵士老闆史密斯（Ryan Smith）強烈不滿，隨即在社群平台X上公開回擊聯盟，甚至與ESPN薪資專家馬克思（Bobby Marks）爆發口水戰。根據NBA的官方聲明，這次開罰主因在於2月8日對陣魔術與2月10日對陣熱火的兩場比賽。聯盟調查發現，爵士隊在第四節開始前，便將核心球星馬卡南（Lauri Markkanen）與新援「JJJ」小賈倫-傑克遜（Jaren Jackson Jr.）換下場且不再讓他們上場，儘管當時兩人「具備出賽條件」且「比賽勝負還是未知」。聯盟強調，這並非一般的輪休，而是在比賽關鍵時刻有意識地限制主力上場。這種優先考慮選秀順位而非競爭勝利的「公開擺爛」行為，已嚴重破壞比賽的初衷。除了爵士隊，印第安納溜馬也因違反「球員參與規定（PPP）」遭罰款10萬美元。收到罰單後，爵士老闆史密斯對此判決極度不滿，他在社群平台X上公開發文嘲諷：「我同意我們意見分歧。還有，我們對熱火那場最後贏球了還被罰款？這邏輯真有道理……」他認為既然球隊最終獲得勝利，聯盟的「擺爛」指控顯然站不住腳。戰火隨後延燒到ESPN專家馬克思（Bobby Marks）身上。馬克思發文將這類罰款比作過往的奢侈稅，認為億萬富豪老闆們會為了保住高順位選秀籤而心甘情願付錢，並建議聯盟應採取「沒收球隊資源」等更嚴厲的懲罰。史密斯對此直接回擊道：「嘿鮑比……這題你還是跳過吧。你根本不知道付這筆錢是什麼感覺。」他更直指對方有「滑稽的失憶症」。針對此風波，NBA總裁蕭華（Adam Silver）態度堅決，表示任何損害競爭根基的行為都不會被容忍。他透露，聯盟目前正與競賽委員會研擬更嚴厲的措施，以確保球隊不會利用這種方式鑽漏洞。