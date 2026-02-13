迎接2026馬年新春，相信音樂推出新春特別節目集結《馬冬食》，邀請天團告五人、金曲樂團麋先生、宇宙人，以及Tizzy Bac、怪物新人帕拉斯PALLAS，共5組樂團、17位音樂人，一起合體圍爐，有趣的是，雲安Cosplay成親和力十足的「潘主委」，穿上紅背心，到處穿梭發紅包，年味十足。節目將在2月19日於相信音樂YouTube播出。
以紅色為主題 告五人綜藝魂爆發
為了增添年節喜氣，眾人約定以「紅色」為穿搭主題，沒想到告五人綜藝魂爆發，主唱雲安竟然Cosplay成鄉土味十足的「潘主委」，身穿大紅背心、掛上自製名牌，在現場穿梭熱鬧不已。犬青則神還原「蔡伯伯」，將大串鑰匙掛在皮帶上，兩人一搭一唱笑翻全場。各團也準備了特製紅包袋要送給歌迷，讓大家感受到滿滿的年節祝福。
適逢馬年，現場巧合出現三位屬馬的「小馬」成員。Tizzy Bac 惠婷分享了一則關於「午午相刑」的冷知識，提醒大家注意；麋先生以諾則選擇低調求順利；反觀告五人哲謙則走可愛路線，穿上馬玩偶上衣又戴馬項鍊，自嘲擁有「四頭馬」，被雲安虧說是「負負得正」，私下好交情看得見。
年菜藏玄機！告五人預告世界巡演 宇宙人雙喜臨門
圍爐桌上驚喜不斷，各團端出的年菜皆暗示了2026年的大動向。告五人準備了刈包、馬來糕與馬告香腸。除了希望能讓演出「出包」的機率歸零，也藉由馬來糕象徵步步高升，正式預告《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2026 Live Tour the World演唱會將遠征墨爾本、倫敦、紐約、巴黎等世界各大城市。
麋先生端出「藕去飛翔2026圓滿拼盤」，幽默以此紀念與五月天阿信合作的〈偶像〉（佳偶），並以此預告今年將挑戰一項從未嘗試過的新計畫，目前正緊鑼密鼓籌備中。宇宙人以烏魚子與富貴雙方象徵雙喜臨門。除了慶祝吉他手阿奎升格二寶爸，更正式宣佈第六張專輯與小巨蛋演唱會後的全新計畫正全力推進中。
Tizzy Bac帶來八方雲集鍋貼與八寶鴨，呼應即將發行的第八張全創作專輯，並透露正在策劃一場特別演唱會。帕拉斯PALLAS端出黃金炸蝦捲與貴妃荔枝蝦球，期許能如炸蝦捲般層層堆疊實力，目標鎖定第二張專輯與專場演出。《馬冬食》新春特別節目，將於2月19日（四）晚間8點，在「相信音樂日常 B'in Now」YouTube頻道正式首播。
