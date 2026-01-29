我是廣告 請繼續往下閱讀

▲帕拉斯樂團為感謝粉絲支持，推出送專輯到家活動，僅限雙北地區，將會抽出20名粉絲。左起為FAMA、小葵、大寶和漢堡。（圖／迷音樂提供）

去年在五月天阿信、周杰倫、言承旭、吳建豪和周渝民合唱的〈恆星不忘〉歌曲MV裡出現的樂團PALLAS帕拉斯，今（29）日舉辦記者會，宣布將啟動超狂的「專輯帕帕走」親送計畫。不過話題焦點全在團員們離奇的桃花運上，其中吉他手小葵被公認是行動發電機，他自爆曾在駐唱時遭遇銀彈攻勢，一名貴婦姐姐不僅藉著酒意熱情摟抱，更當場塞了6000元現鈔要求他陪唱兼陪酒。過去也有同性好友跟他直球告白，桃花超級旺。聊起過往的豔遇，小葵的經歷堪稱八點檔。他回憶大學時期與漢堡組團在酒吧演出，深夜時分遇上一位熱情的姐姐粉。對方不僅肢體接觸長達好一陣子，還豪擲6000元小費，醉翁之意不在酒，擺明希望他下台後能坐下來陪喝。小葵笑稱，雖然最後錢是收下了，但他唱完便光速撤退，沒讓對方得逞。除了異性緣爆棚，小葵的魅力也曾跨越性別。大學時曾有男性友人以充滿哲學意味的問句試探：「你相信愛有很多種形式嗎？」面對這突如其來的直球對決，當時已有女友的小葵以高情商回應：「我相信，但也謝謝你。」委婉拒絕，成功化解尷尬又不失禮貌。同樣桃花朵朵開的還有FAMA，高中專攻柔道的他，經常在操場半裸操練，精實身材讓他成為校園焦點。當時也有男同學被他揮汗如雨的模樣吸引，還害羞地透過女同學代為傳情。帕拉斯近期氣勢如虹，不僅在2025年跨年制霸北中南舞台，首波主打〈下天堂〉MV上線短短兩週便突破30萬觀看、狂吸60萬眼球關注。事實上，他們實力底蘊深厚，成團前就曾參與五月天與多位天王合作的〈恆星不忘〉MV，飾演少年版的五月天，該支影片即將突破2500萬點閱，也為他們累積了強大的關注度。為了回饋粉絲，帕拉斯推出期間限定的「專輯帕帕走」活動，團員化身最強外送員。凡購買專輯並完成指定社群互動的歌迷，可在2月7日於西門町直接與團員面交。日前已在25日抽將20名雙北地區的幸運兒，將於31日由團員親自騎車送到府。