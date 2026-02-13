我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大港開唱首度邀請變裝皇后妮妃雅（如圖），金曲歌后江和他搭擋演出。（圖／周墨攝影，大港開唱提供).

2026大港開唱陣容驚喜再加一！主辦單位昨（12）日宣布，將邀請金曲歌后李竺芯與國際級變裝皇后妮妃雅・瘋（Nymphia Wind）首度合體同台。被譽為是「金曲歌后與變裝皇后」的世紀對決，立刻引發樂迷暴動，紛紛驚呼能看到這兩位風格強烈的 「痟查某」（瘋狂女子）聯手，絕對是本屆大港最狂亮點，期待兩人在台上 一起發瘋、嗨翻高雄港。對於即將妮妃雅合體，李竺芯難掩興奮。她打趣地形容這個組合充滿未知數：「這兩個人組在一起，不確定會發生什麼事，但肯定是兩位 『痟查某』 最動人漂亮的一刻！」她熱情嗨喊，要和妮妃雅 一起發瘋。李竺芯去年在大港開唱的表現至今仍讓樂迷津津樂道。當時她不僅以歌手身分登場，更登上「大雄丸」舞台化身DJ，在大海上播放周杰倫的〈雙節棍〉，帶領全場樂迷齊聲高喊「哼哼哈兮」，場面荒謬又熱血，讓她笑稱自己真是「痟甲有賰」（台語：超級瘋）。今年她規模再升級，力邀她仰慕已久的「蕉佛」妮妃雅助陣。李竺芯表示自己早就被妮妃雅的國際水準折服，光想到能同台就腎上腺素飆升。對於即將獻出大港初體驗，妮妃雅表示，過去變裝皇后的表演多集中在夜店或室內場域，這次能大步走進萬人音樂祭現場，是個人演藝生涯的突破，也是見證大港開唱對於多元性別文化的友善與包容力。除了驚喜的跨界組合，今年大港開唱也迎來高雄在地樂團「回娘家」。享譽國際的數學搖滾樂團「大象體操」，將帶著全新紀錄片《大象體操：比夢境更真實》回到大港現場放映。由導演郭晉汝掌鏡的長片，記錄樂團成軍十年的心路歷程，包括瀕臨解散的危機、兄妹與夥伴間的激烈拉扯，以及為夢想做出的犧牲。三位團員也將親自出席映後座談，帶領樂迷回到故事起點，共同見證這組傳奇樂團的誕生。