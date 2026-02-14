Disney+推出的韓國通靈實境節目《天機試煉場》11日正式開播，充滿爭議性的算命、靈學話題，讓節目一上線就備受關注。其中擔任評審團、主持人之一的前主播姜智榮，過去也曾參與過益智實境節目《魔鬼的計謀2》，冷靜又知性的模樣被譽為韓國最美女主播；身為學霸的她，這次也將以理性角度全程觀賽，姜智榮更在一出場就直白嗆聲現場近50位算命師：「我不相信各位的工作」，立刻引起全場騷動。

▲《天機試煉場》開播後話題不斷，49位命理師將透過各式考題一戰高下。（圖／Disney+提供）
姜智榮擔任《天機試煉場》評審　一出場就開嗆

《天機試煉場》主持人、評審團由藝人全炫茂、朴娜萊、Super Junior成員神童以及心理諮詢教授李昊善、前主播姜智榮共同擔任。節目第一集眾人出場後就分別開始自我介紹，曾在電視台JTBC工作14年的姜智榮目前是YouTuber、節目主持人，因過去也參加過《魔鬼的計謀2》，在韓國知名度頗高。

她在現場跟各位參賽者打完招呼後，立刻就直白地說：「很抱歉初次見面就說這種話，但我不相信各位的工作，我無法相信。我心想這是真的嗎？薩滿教真的能相信嗎？我只會跟觀眾分享我親眼所見以及親身經歷，我想這就是我的角色」。

姜智榮語畢，現場馬上出現騷動，許多巫師在台下竊竊私語，批評姜智榮：「她講話好嗆 」、「她就像我的客戶一樣」，甚至有巫師直言：「聽到這句話讓我很不舒服」，還有算命師轉念一想，被激起鬥智，隔空嗆聲姜智榮：「我會讓你相信的，這就是我們的工作」。

▲《天機試煉場》由全炫茂（左起）、朴娜勑、朴河宣、神童、姜智榮共同擔任主持人、評審。（圖／IG@disneyplustw）
姜智榮是超級學霸　留美財務學系畢業

事實上，姜智榮會這麼理性也不是沒有原因的，現年36歲的她畢業於美國印第安納大學財務學系，更具有美國註冊會計師資格，善於理性思考、邏輯分析，本身就是理智派的成熟女性代表，目前IG有22萬粉絲追蹤。

網友看了姜智榮的發言也多半都表示理解，「不信很合理啊，本來就需要有不同角度的評審」、「不信歸不信，尊重參賽者就好」，不過也有人吐槽姜智榮，「不信的話還當什麼評審」、「感覺很會找碴」、「第一集就這樣講話，難怪其他人會不爽」。

▲姜智榮在預告中依舊對靈異現象抱持懷疑的態度。（圖／Disney Plus TW YouTube）
