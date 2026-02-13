我是廣告 請繼續往下閱讀

今（13）日全明星賽前的最後一個比賽日，洛杉磯湖人在主場以124：104大勝達拉斯獨行俠，不僅以勝利姿態迎接假期，更見證了傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再次改寫歷史。現年41歲的詹姆斯今日狂轟28分、10籃板與12助攻，正式超越馬龍（Karl Malone），成為NBA美國職籃（National Basketball Association）史上最年長達成大三元的球員。賽後，詹姆斯的心情顯得相當輕鬆，面對媒體談到自己41歲高齡還能統治賽場的話題時，他幽默地說：「我就是個憨憨的41歲大叔，我就是這樣。他們付錢讓我打籃球，我每天都覺得很棒，有什麼理由不高興呢？」回顧征戰聯盟23年的感受，詹姆斯直言從來沒後悔過，很有信心地說：「自從開始打球以來，我一直都很出色。在任何一個晚上，只要我想進入狀態，我隨時都能做到。」此外，他今日連續第4場助攻達雙位數，也打破了傳奇控衛史托克頓（John Stockton）的紀錄，成為40歲以上球員中連續助攻上雙次數最多的歷史第一人。詹姆斯進一步說道：「對我來說，我的比賽風格一直都是想辦法給防守施加壓力，利用人數優勢，我覺得如果我能在籃框附近拿到球，或者隊友把球傳到前面，我就會嘗試進攻籃框。當然，如果我能發起進攻，更多的防守球員就會盯防我，我會把球傳給外線的隊友。能夠保持這樣的競技水平，在場上飛奔，和10幾歲、20幾歲、甚至30出頭的球員一起打球，感覺真的很棒。這真的很酷。 」場邊也發生了有趣的父子互動。雖然布朗尼（Bronny James）此役並未獲得太多發揮空間，但他對老爸的驚人表現顯然「很有意見」。據場邊記者透露，布朗尼在走回更衣室時，對著身邊的人調侃道：「看啊，老傢伙又拿大三元了……」這番話也引發了湖人更衣室的一陣笑聲。值得一提的是，當詹姆斯第一次在NBA拿到大三元時，布朗尼才105天大。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後也對詹姆斯的職業精神致以最高敬意。他強調，這不只是天賦的問題，而是那份23年如一日的求勝心，「我從不把他的卓越表現視為理所當然。最令人驚嘆的是，在第23個賽季、贏得這麼多成就後，他竟然還是如此在意每一場比賽。他基本上擁有一個長達23年的巔峰期。」隊友里夫斯（Austin Reaves）也表示：「他對抗歲月的能力無人能及，他能入選全明星賽是有原因的，他仍然是這聯盟最優秀的球員之一。」湖人此役多點開花，八村壘挹注21分、里夫斯與海斯也分別有18分與16分進帳。值得一提的是，湖人本季只要領先進入第四節，至今已累積24勝0敗的恐怖紀錄。目前湖人戰績反超灰狼挺進西區前五，雖然詹姆斯因出賽數限制確定無緣本季年度最佳陣容等個人獎項，但他連續22年入選全明星賽的成就，以及今晚展現出的統治力，已足以向世界宣告：這名41歲的大叔，還沒準備好交出王座。