日本人氣偶像龜梨和也（亀梨和也）新年前夕送上驚喜，宣布將帶著全新亞洲巡迴《KAZUYA KAMENASHI “TALK TO ME” ASIA TOUR 2026 IN KAOHSIUNG》來台，於6月27日（星期六）下午5點登上高雄流行音樂中心海音館開唱，今（13）日公開完整座位圖及售票資訊，票價分為5200元、4600元、4200元、3800元、身障席2100元，3月7日（星期六）12：00在tixCraft拓元售票系統開賣，消息曝光後引發粉絲紛紛留言驚呼「一定要去！」、「超級感動！」
龜梨和也6/27高雄開唱 售票資訊一覽
📌龜梨和也高雄演唱會資訊：
演出日期：2026年6月27日（星期六）17：00
演出地點：高雄流行音樂中心-海音館
活動票價：5200元、4600元、4200元、3800元、身障席2100元
售票時間：2026年3月7（六）12：00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票網站：https://tixcraft.com/activity/detail/26_kamenashi
這次的演唱會也有VIP寵粉福利，內容包含：特製鑰匙圈、團體合照（1對20）、SENT-OFF活動、簽名海報、簽名T-Shirt、照片小卡、海報等，誠意滿滿。
龜梨和也介紹 KAT-TUN成員之一
龜梨和也曾是星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團KAT-TUN的成員，除了唱歌跳舞與演戲，也當過體育節目主播、廣播節目主持人，亦出過寫真集，是全方位的日本藝人。KAT-TUN曾於2002年來台出席「瀧與翼」演唱會，2010年8月在小巨蛋開唱，2018年曾來過台北出外景；2024年6月二度來台錄節目《作什麼KAT-TUN？ in Taiwan》；龜梨和也亦於2024年4月首度隻身來台宣傳電影《怪物樵夫》，這次的演唱會是他二度隻身來台會粉絲。
以偶像身分出道的龜梨和也影視歌三棲發展，憑藉獨特魅力與舞台感染力累積大批忠實粉絲。無論是經典日劇《改造野豬妹》到今年預計推出話題作品《金牌救援》，作為日本超人氣團體KAT-TUN成員，以許多日劇日劇主題曲、舞台演出與令人難忘的現場魅力，成為許多粉絲青春中不可取代的回憶。
