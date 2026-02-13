我是廣告 請繼續往下閱讀

知名連鎖麻油雞店「莊家班」去年12月底下午在新北市及台北市10間分店，遭到不肖人士將砂糖及芥末粉投入湯鍋，惡意鬧場造成店家損失。1月初 檢方認涉案人士有組織犯罪之嫌，聲押禁見獲准。新北地檢署於本月9日偵查終結，針對4名男子受到不明人士指使所為，依《刑法》恐嚇危害安全、毀損罪等罪將4人起訴，請求法院從重量刑。據了解，莊家班麻油雞店雙北10家分店去年12月31日跨年前夕，遭人惡意倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末，影響食品安全並造成店員、民眾恐懼。新北地檢署指派打擊民生犯罪專組顏韻庭檢察官指揮偵辦，新北警方迅速拘提涉案謝姓、25歲李姓及22歲江姓男子等3名男子到案，後續再查獲幕後指使的卓姓男子案。檢警查出，卓姓男子依真實姓名、年籍不詳以通訊軟體 TELEGRAM 暱稱為「SHI」之人指示，交付犯案用手機給謝姓男子，謝男再依「SHI」指示，依手機內備忘錄內容，購買砂糖等不明粉末，於在去年交由江姓及李姓男子2人，在莊家班麻油雞店家營業時間，至雙北市10間家面，將不明粉末倒入店家販售用的麻油雞湯鍋內。檢方認為，4名被告的行為不僅造成店家財務損失，更嚴重威脅食品安全，且對社會治安造成負面影響。新北地檢署民生犯罪專組檢察官獲報後迅速指揮偵辦，將江姓男子等4人拘提到案，並因擔心其有串供或再犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢方認定，江姓男子等4被告均涉犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪及第354條毀損罪，考量其行為對民生秩序之破壞，於起訴書中特別建請法院從重量刑。