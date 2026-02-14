我是廣告 請繼續往下閱讀

2月14日體壇中知名的壽星，阿根廷的足球傳奇邊鋒迪馬利亞（Ángel Di María）將迎來38歲生日。這位被譽為阿根廷史上最偉大球員之一的左腳好手，目前效力阿根廷甲級聯賽羅薩里奧中央，生涯橫跨南美與歐洲頂級豪門，以速度、盤帶與關鍵傳球能力聞名，並以41次助攻並列歐冠史上助攻王，再度證明其長年穩定的頂級表現。迪馬利亞出身羅薩里奧基層足球，2007年U20世界盃嶄露頭角後轉戰葡超本菲卡，迅速成為主力並助隊奪下聯賽冠軍。2010年他以2500萬歐元加盟西甲皇家馬德里，在效力期間奪得西甲與2014年歐冠冠軍，並在決賽表現關鍵獲選單場最佳。2014年他以當時英國轉會費紀錄5970萬英鎊加盟曼聯，但僅一季便轉投巴黎聖日耳曼，在法甲8年間奪得多項國內賽事冠軍，並成為隊史助攻王與重要核心。其後他曾效力尤文圖斯與重返本菲卡，並於2025年回到母會羅薩里奧中央，完成職業生涯的情感輪迴。迪馬利亞國家隊生涯同樣輝煌。迪馬利亞2008年完成成年國家隊首秀，累積145場出賽、31球，參與4屆世界盃。他不僅在2021年美洲盃決賽攻入致勝球，幫助阿根廷終結28年冠軍荒，更在2022年世界盃決賽對法國攻進關鍵進球，協助國家隊睽違36年再奪金盃。2024年美洲盃奪冠後，他正式從國家隊引退，為國際賽生涯畫下完美句點。綽號「麵條」的迪馬利亞以瘦長體型與爆發力著稱，能勝任邊鋒與中場多個位置，關鍵戰屢有決定性演出。儘管職業生涯多次受傷困擾，他仍憑藉技術、視野與經驗維持高水準表現，成為近代足壇最具代表性的全能邊路球星之一。