洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）於台灣時間14日正式向位於亞利桑那州格倫代爾的春訓基地報到。身為投捕組一員的他，首日便進入牛棚練投27球，展現絕佳的調整進度。不過，面對即將到來的2026年世界棒球經典賽（WBC），大谷也親自證實將「封印」投手身分，專注於打擊，並霸氣宣示對於冠軍與MVP的渴望：「拿一次是不夠的。」大谷翔平透露，自己早在2月初就已抵達基地備戰，今日是他第3度進入牛棚。「能以不錯的強度投球，我覺得目前一切都很順利，」大谷表示。除了專注自身調整，他也站在捕手後方，仔細觀察隊友山本由伸進行實戰打擊練習（Live BP），兩人互動頻繁氣氛相當好。回顧去年季後賽重新扛起「二刀流」重任，大谷坦言身體確實感受到負擔。「兩年前我只以DH打季後賽，但去年是投打一起。在那種短期又關鍵的比賽中，確實是很累，不過那也是一次很好的經驗。」對於新賽季是否瞄準賽揚獎，他強調「健康」仍是首要前提，唯有完整跑完一整年，才有機會挑戰這項殊榮。針對外界最關注的WBC參賽形式，大谷明確表示將以「指定打擊（DH）」身分出戰，不會登板投球。他解釋這是與球團溝通後的共同決定，「球隊的想法和我自己的感覺一起考量。畢竟去年只是後半段才開始投球，如果是完整投了一整年後再遇到這個時間點，或許情況會不一樣，但以現在的狀況來說，我是能理解的。」此外，先前有傳聞指大谷因傷病史導致保險公司拒保，才被迫放棄投球。對此大谷也親自闢謠，並駁斥了保險卡關的說法，「那部分應該不是問題。」已手握世界大賽冠軍、WBC冠軍與多座MVP獎盃的大谷翔平，被問及接下來的目標時，給出了令人動容的答案。「不管是世界大賽冠軍、WBC冠軍，或是在那裡拿MVP，都不是拿一次就夠了，」大谷眼神堅定地說道，「能夠持續做到，才會被認為是一流選手。一次不如兩次，兩次不如三次，我覺得就是不斷累積。」