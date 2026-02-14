2026春節9天連假正式啟動，出境人潮達高峰！然而，每逢連假機場總會上演「悲劇」，許多旅客到了櫃檯才發現自己踩到地雷。資深地勤人員嚴正示警，機場作業雖然大多能協助旅客排除困難，但唯獨護照若出現「一狀況」，就是護照期限不足6個月，航空公司將拒絕登機，完全沒有通融餘地，美好的假期恐直接泡湯。
護照效期是天條 沒滿6個月直接拒載
資深地勤在臉書粉專「克米&莉雅x Fun飛之旅」發文指出，許多民眾太久沒出國，往往忽略了檢查護照效期。國際慣例要求護照需有6個月以上的效期才能入境他國，若效期不足，航空公司為了避免旅客抵達後被遣返並遭罰款，會在出發地嚴格把關。地勤強調：「這點絕對無法通融，就算你在櫃檯哭求也沒用。」請務必在出發前再次確認護照有效期限。
除了護照問題，地勤也列出幾項「登機保命術」：
1. 提早抵達： 春節人潮爆滿，建議提早3至4小時到機場，以免卡在安檢線錯過班機。
2. 撕除舊條碼： 行李箱上若貼滿舊的託運條碼，極易造成系統誤判導致行李迷航，務必記得撕除。
3. 違禁品隨身帶： 行動電源、鋰電池絕對不可託運；貴重物品與藥品請隨身攜帶。
錢帶太多恐充公 現金菸酒限額一次看
順利登機只是第一步，出入境時的「荷包守則」更不能輕忽。財政部關務署特別提醒，旅客攜帶現金與貴重物品設有嚴格門檻，超過限額且未向海關申報者，將面臨巨額罰款或沒入：
• 新臺幣： 限額10萬元。
• 人民幣： 限額2萬元。
• 外幣（含港澳幣）： 超過等值美金1萬元需申報。
• 黃金： 超過等值美金2萬元需申報。
特別注意，新臺幣與人民幣即便申報，超額部分仍「不可」攜帶出入境（需封存或退運）；僅外幣經申報後可全數攜出。若未申報被查獲，超出的現金限額將被依法沒入。
此外，回國想帶免稅菸酒送禮也要精算：
• 酒類： 免稅限額1公升（不限瓶數）。
• 菸品： 捲菸200支（1條）或雪茄25支。
• 電子煙／加熱菸： 嚴禁攜帶入境。
若攜帶量超過上述免稅額，請務必走「紅線檯」主動申報繳稅；若心存僥倖走綠線被查獲，超量菸酒將被全數沒入並處以罰鍰。建議旅客出發前再次檢查護照與錢包，確保開心出遊，平安回家。
資料來源：克米&莉雅x Fun飛之旅、財政部
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
