▲歐陽娜娜在微博大秀性感辣照。（圖／微博@歐陽娜娜Nana）

25歲女星歐陽娜娜憑藉高顏值與音樂天賦，以星二代身分踏入演藝圈後備受矚目，近年她將事業重心轉往中國，不管是在歌唱還是演技都收獲大批粉絲的心。而在9日，歐陽娜娜於社群曬出一系列在球場穿著運動風背心的照片，只見她身穿低胸U領細肩帶的背心，幾乎hold不住她的事業線，展現健康又性感的模樣，火速吸引6.5萬粉絲朝聖，還有人直呼「忍不住一直放大」。歐陽娜娜在9日於微博分享多張到廈門出席活動的照片，只見她穿白色運動風造型，頭戴白色頭帶、披著招牌黑長直、身上穿著低胸細肩帶背心、配上白色褲子，寫下「廈門又見面了」。其中，歐陽娜娜的好身材也引起粉絲注目，她身穿低胸背心，一彎腰就露出事業線，性感模樣火速引來6.5萬粉絲朝聖，紛紛大讚「真的太美了，變好成熟」、「娜娜從小美到大」。歐陽娜娜自從到中國發展後，多次公開表達統一立場，不僅在社群高喊「我是中國人」、「我為身為中國人驕傲」，還曾在「香港反送中」運動發文支持香港警察，更在央視國慶文藝晚會中演唱〈我的祖國〉，多次被視為「表態藝人」代表。她甚至在受訪時表示，「無論身在台灣、香港、北京或是哪裡，都是中國人」，一度引發台灣網友熱議。儘管爭議不斷，歐陽娜娜在中國演藝圈的發展仍相當順遂，也持續參與戲劇與綜藝節目錄製。身為藝人歐陽龍與傅娟的星二代女兒，歐陽娜娜早年以大提琴演奏家身分嶄露頭角，後來轉戰戲劇與綜藝圈發展，憑藉才華和美貌逐步累積人氣。如今面對身分與立場的質疑，她始終未正面回應，只是持續深化中國市場發展。而盤點歐陽娜娜近年的演藝活動，她在電影方面接演了《解密》、《1921》、《機器之血》，電視劇則在去年出演《冰雪謠》、《永安夢》。另外音樂方面，她在去年和韓團EXO成員燦烈合唱〈人魚的眼淚〉，在YouTube上獲得15萬次點閱，不管是演技活動還是歌唱方面，都取得成功。