▲韓瑜（左）曾與孫協志（右）有過一段婚姻。（圖／資料照）

藝人孫協志在昨（14）日情人節補辦婚禮，與夏宇童再婚，盛大婚禮引發外界熱議，不少人也提到他的前妻韓瑜。其中，韓瑜也在孫協志婚禮當天於社群發聲，不過她的貼文與婚禮完全無關，竟不甩輿論沉浸在追星的幸福中，PO出BTS久違的7人完整體合照，直呼太快樂，還表示：「心中有種好不容易，終於等到的感覺」。韓瑜於昨日在FB上傳BTS日前合體拍雜誌封面的照片，並祝大家情人節快樂。韓瑜也直接化身小粉絲開心喊：「看到BTS合體，真的是太快樂了。雖然才剛粉幾年，但心中有種『好不容易，終於等到』的感覺啊～」展現滿滿的少女心，火速吸引大批ARMY（BTS官方粉絲）現身同樂，「韓瑜也是阿米啊，太棒了」、「希望能搶到票會更快樂」。韓瑜在2010年，因出演電視劇《天下父母心》，與前夫孫協志結緣，兩人當時愛的高調，認識半年便於2011年登記結婚，當時孫協志為了浪漫求婚甚至包下電影院，兩人出雙入對的恩愛模樣被譽為演藝圈的金童玉女。婚後4年，夫妻倆頻繁在社群平台與節目上曬恩愛，孫協志更曾感性告白，稱韓瑜是「生命中最重要的女人」。外界一度認為他們會攜手白頭，是演藝圈中少見的穩定力量。不料在2015年10月，兩人突然宣布離婚，引發外界多種猜測。而之後孫協志受訪時，曾坦言自己天天以淚洗面，對這段感情的打擊極深。關於離婚主因，他雖否認第三者介入與婆媳問題，但談到生子話題時，他鬆口認了當時確實有強烈的傳宗接代壓力，「但生不出來沒辦法」。他感慨表示，婚姻牽扯到環境、工作、兩個家庭與相處因素，最終種種重擔讓這段關係只能遺憾收場。