美國職棒大聯盟（Major League Baseball）豪門紐約洋基的國際球探部門正陷入前所未有的劇烈動盪。根據《Heavy》最新消息指出，年僅15歲的多明尼加籍強投吉梅內斯（Jorge Luis Jimenez）已解除與洋基的協議，轉而與明尼蘇達雙城簽下新約。這已是洋基在過去2個月內失去的第6名青少年頂級新秀，引發各界對這支東岸豪門球探體系是否失靈的強烈質疑。
洋基人才流失 151公里火球男轉投雙城
據中南美洲資深記者Wilbur Sanchez透露，15歲的右投吉梅內斯雖然年紀輕輕，但球速已達94英里（約151公里），被視為2028年國際新秀市場中最受期待的投手之一。他原先與洋基達成95萬美元的簽約協議，但隨後雙城以150萬美元的高價成功攔胡。
這並非單一偶發事件。就在2天前的2月12日，17歲的委內瑞拉捕手科林納（Jose Colina）剛廢止與洋基60萬美元的預約契約。而早在1月15日，原本有望加盟洋基的16歲內野大物阿西根（Wandy Asigen），也被大都會以約380萬美元的天價簽約金奪走。隨後在1月25日，包含委內瑞拉游擊手維拉（Josnybert Vera）在內的3名潛力球員也相繼辭退合約。
人事地震後遺症？洋基國際球探部門混亂
外界分析，洋基在國際市場節節敗退的關鍵，可能源於球團內部的人事劇變。洋基長期負責國際開發、在該領域深耕多年的球探總監羅蘭德（Donny Rowland）於去年11月離職，改由原開發總監加薩（Mario Garza）接任。自此之後，洋基似乎失去了在加勒比海地區的掌控力，對次世代明星候選人的吸引力大幅下降。
美媒《Heavy》以「洋基國際自由球員簽約危機看不到盡頭」為題進行報導，指出在短短2個月內失去6名10代潛力球員，對一支視人才儲備為生命線的球隊來說極度罕見。這座曾引以為傲的國際獵才機器究竟出了什麼問題，已成為紐約媒體關注的焦點。
消息來源：《Heavy》
