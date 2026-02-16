隨著第6屆世界棒球經典賽（WBC）各國名單陸續出爐，日本國家隊的30人正式名單也已經揭曉。然而，由於日本職棒（NPB）人才濟濟，許多頂尖球員成為遺珠之憾。日媒《高校野球ドットコム》特別撰文，選出了一份實力不亞於正式代表隊的「日本第二隊」30人名單，其中就包括剛頂替石井大智進入正選名單的隅田知一郎以及外界公認最大遺珠的才木浩人，北海道日本火腿鬥士主戰外野手、擁有雷射肩的萬波中正也在名單中，引發球迷熱烈討論。
投手陣容：阪神王牌才木浩人領軍
這份名單共選入15名投手，包含9名先發及6名後援。領銜的是本屆正式名單的最大遺珠、阪神虎強投才木浩人，以及西武左投隅田知一郎。值得注意的是，日媒撰文的當下隅田知一郎尚未替補進國家隊正選名單中，現在已確定頂替石井大智傷退後的位置。此外，「遺珠名單」中唯一的有大聯盟經驗的有原航平被視為球隊不可或缺的資深領袖。
為了面對國際賽的高強度，日媒特別選入多位速球派新星。包括千葉羅德最快球速達156公里的田中晴也、以及平均球速高達155公里的歐力士怪投山下舜平大。後援部分，則由奪三振率傲視兩聯盟的軟銀強投藤井皓哉，以及中日龍守護神松山晉也坐鎮，展現強大的關門能力。
內野戰力：筒香嘉智、山川穗高扛進攻重任
野手部分共15人入選。由於正式名單中缺乏重砲手，第二隊名單特別選進了擁有經典賽及大聯盟經驗的兩位重砲筒香嘉智與山川穗高，兩人將扛起一、三壘的長打重任。
捕手位置除了實力派的山本祐大與岸田行倫，更驚喜選入已轉戰巨人的老將甲斐拓也。日媒指出，甲斐的國際賽經驗豐富，能發揮如上屆中村悠平般的穩定軍心作用。此外，火腿隊的郡司裕也則被定位為工具人，能兼顧捕手、內野及外野，增加戰術靈活性。
《高校野球ドットコム》表示，這份「第二隊」名單不包含如佐佐木朗希等因球團限制而無法參賽的旅美球員，而是純粹以現有的日職戰力為核心。雖然是幻想中的名單，但選人的邏輯參考國際賽這種短期賽事的對戰特性，像是選入具備「魔球」變速球的養樂多燕子新秀莊司宏太，期望能發揮奇兵之效。
⭐️日媒選出「日本武士第二隊」30人完整名單⭐️
【投手】
先發： 才木浩人、村上頌樹、山﨑伊織、有原航平、田中晴也、山下舜平大、隅田知一郎（已確定替補）、高橋奎二、松本晴
後援： 藤井皓哉、杉山一樹、松山晉也、橫山陸人、及川雅貴、莊司宏太
【野手】
捕手： 岸田行倫、山本祐大、甲斐拓也、郡司裕也
內野手： 泉口友汰、野村勇、村林一輝、太田椋、中野拓夢、筒香嘉智、山川穗高
外野手： 近本光司、岡林勇希、萬波中正、細川成也
我是廣告 請繼續往下閱讀
這份名單共選入15名投手，包含9名先發及6名後援。領銜的是本屆正式名單的最大遺珠、阪神虎強投才木浩人，以及西武左投隅田知一郎。值得注意的是，日媒撰文的當下隅田知一郎尚未替補進國家隊正選名單中，現在已確定頂替石井大智傷退後的位置。此外，「遺珠名單」中唯一的有大聯盟經驗的有原航平被視為球隊不可或缺的資深領袖。
為了面對國際賽的高強度，日媒特別選入多位速球派新星。包括千葉羅德最快球速達156公里的田中晴也、以及平均球速高達155公里的歐力士怪投山下舜平大。後援部分，則由奪三振率傲視兩聯盟的軟銀強投藤井皓哉，以及中日龍守護神松山晉也坐鎮，展現強大的關門能力。
野手部分共15人入選。由於正式名單中缺乏重砲手，第二隊名單特別選進了擁有經典賽及大聯盟經驗的兩位重砲筒香嘉智與山川穗高，兩人將扛起一、三壘的長打重任。
捕手位置除了實力派的山本祐大與岸田行倫，更驚喜選入已轉戰巨人的老將甲斐拓也。日媒指出，甲斐的國際賽經驗豐富，能發揮如上屆中村悠平般的穩定軍心作用。此外，火腿隊的郡司裕也則被定位為工具人，能兼顧捕手、內野及外野，增加戰術靈活性。
外野守備：金手套等級守備 近本、萬波領銜外野陣容堪稱「銅牆鐵壁」。中外野由阪神虎核心近本光司與中日龍少年領袖岡林勇希坐鎮。左右外野則由本季表現出色的強打萬波中正與細川成也入選。這套外野防線不僅進攻火力穩定，守備範圍更是頂尖，能給投手相當大的安定感。
《高校野球ドットコム》表示，這份「第二隊」名單不包含如佐佐木朗希等因球團限制而無法參賽的旅美球員，而是純粹以現有的日職戰力為核心。雖然是幻想中的名單，但選人的邏輯參考國際賽這種短期賽事的對戰特性，像是選入具備「魔球」變速球的養樂多燕子新秀莊司宏太，期望能發揮奇兵之效。
⭐️日媒選出「日本武士第二隊」30人完整名單⭐️
【投手】
先發： 才木浩人、村上頌樹、山﨑伊織、有原航平、田中晴也、山下舜平大、隅田知一郎（已確定替補）、高橋奎二、松本晴
後援： 藤井皓哉、杉山一樹、松山晉也、橫山陸人、及川雅貴、莊司宏太
【野手】
捕手： 岸田行倫、山本祐大、甲斐拓也、郡司裕也
內野手： 泉口友汰、野村勇、村林一輝、太田椋、中野拓夢、筒香嘉智、山川穗高
外野手： 近本光司、岡林勇希、萬波中正、細川成也