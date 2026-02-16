我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星正賽今（16）日於洛杉磯快艇隊主場順利落幕。雖然世界隊（Team World）在循環錦標賽中遺憾遭遇兩連敗遭到淘汰，但聖安東尼奧馬刺隊巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在場上的統治級表現與職業態度，贏得了全場觀眾與同行的一致推崇，兩場比賽狂砍33分，無奈隊友沒出力，世界隊遺憾出局。不過，賽後文班亞馬仍對聯盟本屆推行的「三隊錦標賽」新賽制給予高度評價，直言「比去年好玩多了」。本來世界隊陣容攤開相當嚇人：唐西奇（Luka Dončić）、約基奇（Nikola Jokić）、文班亞馬（Victor Wembanyama）、「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），其中有3人是MVP得主，唐西奇是多次最佳陣容得主，文班亞馬則是被視為未來門面．被譽為是「五絕陣容」，被看好摘冠。但是比賽開打後，字母哥、SGA因傷未能上場，唐西奇、約基奇不喜歡明星賽，隨便打打，只有文班亞馬全力以赴。在本次創新的賽制中，文班亞馬領軍的世界隊先後對抗兩支由美國本土球星組成的「星隊（USA Stars）」與「條紋隊（USA Stripes）」。文班亞馬在首場對陣星隊時便展現極高效率，攻下14分6籃板並送出3次蓋帽；隨後在面對條紋隊的比賽中，他更在短短10分鐘內8投6中、罰球5全中，砍下全隊最高的19分。雖然世界隊最終因不敵雷納德（Kawhi Leonard）單場狂飆31分的「戰神級」表現而無緣決賽，但文班亞馬兩場合計33分、命中率高達8成的表現，已被外界公認為未來聯盟第一人的不二表現。對於聯盟主席蕭華（Adam Silver）推動的循環賽制，文班亞馬在受訪時毫不掩飾他的喜愛。他表示：「我非常喜歡這個模式。在我看來，這比去年精彩得多，真的很有趣。」他接受《運動畫刊》訪問時進一步指出，這種縮短時間且具備淘汰壓力的賽制，讓球員們自然而然提升了防守強度，「我喜歡這個賽制。我真的喜歡。未來我不會反對這種賽制，我也不會反對常規的東西部對決」。最終奪下2026年科比·布萊恩全明星賽MVP（Kobe Bryant All-Star Game MVP）的明尼蘇達森林狼球星愛德華茲（Anthony Edwards），在賽後特別點名感謝文班亞馬。愛德華茲直言：「說實話，是文班亞馬設定了比賽的基調。他從一開賽就打得非常賣力，這逼得我們必須緊跟他的節奏，提升整體競爭強度。」隨著41歲的詹姆斯（LeBron James）在場上依然展現如季後賽般的拼勁，文班亞馬在攻防兩端的統治力被視為「火炬傳遞」的象徵。即便世界隊其他球星如約基奇與唐西奇未出全力，但文班亞馬「言出必行」的競爭精神，已為NBA全明星賽的未來樹立了全新典範。