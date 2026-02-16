我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA全明星賽（All-Star Game）即將於洛杉磯快艇主場登場，湖人球星的詹姆斯（LeBron James）雖然因出賽場次不足確定無緣本季的「年度最佳陣容（All-NBA）」，但他仍將披掛上陣回饋球迷。然而，面對外界最關心的「湖人本季能否奪冠」議題，這位41歲的老將在賽前受訪時不再畫大餅，而是語重心長地說出了令人擔憂的大實話：「一切取決於健康。」「我們的成功與否，將完全取決於我們的健康狀況，」詹姆斯在接受《ClutchPoints》記者席格（Brett Siegel）訪問時坦言。這句話並非空穴來風。本賽季湖人隊雖然組成了豪華陣容，但卻始終無法以完整體出賽。詹姆斯本人在季初缺席了一大段時間；剛打出生涯年的里夫斯（Austin Reaves）近期也因傷休養了一個月。更糟糕的是，湖人另一位超級球星唐西奇（Luka Doncic）最近幾場比賽也高掛免戰牌，雖然他預計會在全明星賽復出，但頻繁的傷病史已成為湖人衝擊冠軍的最大隱憂。即便全員健康，外界對於這支湖人隊仍抱持懷疑態度。專家指出，湖人雖然擁有詹姆斯與東契奇這兩位聯盟頂級的進攻發動機，火力足以與任何球隊抗衡，但陣容中嚴重缺乏「攻守俱佳（Two-way）」的球員。這個弱點在去年季後賽對陣明尼蘇達灰狼時被徹底打爆，缺乏中上水準的防守者讓湖人在高強度的季後賽中顯得不僅不禁打。詹姆斯深知，球隊若想在四月開始的季後賽走得更遠，保持健康是唯一途徑，而這正是湖人本季面臨的最大挑戰。明星週結束後，湖人將於21日在主場迎戰同城宿敵快艇，屆時全員能否健康歸隊，將是檢驗詹姆斯這番「健康論」的第一道關卡。