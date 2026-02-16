我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA明星周全明星正賽今（16）日開打，本屆首度選進24位球星，並分為美國星星隊、美國條紋隊與世界隊展開三隊大混戰，預賽1勝1敗晉級的美國星星隊，冠軍賽靠著「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）穩定發揮，終場47：21大勝美國條紋隊，奪下NBA明星賽冠軍，愛德華茲成為灰狼隊史第2位拿下明星賽MVP的球星。詹姆斯（LeBron James）賽後也不吝給予高評價，直言自己就是「蟻人」的球迷。本屆明星賽上，愛德華茲代表美國星星隊出戰3場，總計投籃21投13中，合計拿下32分，最終首度獲選明星賽MVP。根據統計，灰狼隊史上僅有2位獲得全明星賽MVP，分別是2003年「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），第2位就是2026年的愛德華茲。賽後採訪時，洛杉磯湖人看板球星詹姆斯談到愛德華茲，不吝給予讚美，「我愛他，我喜歡愛德華茲的一切，包括球場上和球場下。我為他感到高興，這是他眾多全明星MVP中的第一個，我真的很喜歡他，我永遠是他的球迷、以及朋友。」愛德華茲則回應道，自己跟諸多傳奇前輩學習，於奧運美國隊時一起打球，「看著柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯（LeBron James）每天做著同樣的訓練，我覺得這就是他們偉大的原因。」