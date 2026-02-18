我是廣告 請繼續往下閱讀

▲過年年菜菜色豐盛，有些人喜歡也有些人覺得不合胃口。（示意圖／取自Pexels）

最難吃年菜榜首：長年菜 ，原來有兩種版本

▲長年菜芥菜版本往往因為味道苦，也經常被認為是難吃的年菜。（示意圖／翻攝全聯福利中心臉書）

最難吃年菜亞軍：佛跳牆，被批「高級菜尾」

▲好的佛跳牆吃得到山珍海味，但。（圖／NOWnews資料照片）

最難吃年菜第三名～第五名：雞湯、烏魚子、筍絲蹄膀

▲高檔食材烏魚子，也經常被網友認為是難吃的年菜。（圖／記者葉盛耀攝）

農曆過年中從除夕開始，每一天都會有豐盛年菜，代表全家團圓共享美食之美意。不過年菜中總有不合自己口味的，多年下來各大社群網站或網路觀察平台上，都揭露「最難吃年菜」，佛跳牆往年都位居前兩名，網友們表示因為加了太多食材，有人戲稱是「高級菜尾」。另還有「長年菜」，網友直言味道實在太苦。網路觀察平台中，過去《DailyView網路溫度計》也曾做過「最討厭年菜」聲量調查，這兩道菜也霸榜第1、第2名，再綜合PTT以及Dcard上面網友們的討論，前5名依序為「長年菜」、「佛跳牆」、「雞湯」、「烏魚子」、「蹄膀封筍／滷豬腳」。事實上，年菜中的「長年菜」其實指兩種，北部及東部大多都會使用芥菜（又稱刈菜），有長命百歲的寓意，可是芥菜入口帶苦，但吃到最後會有甘美的味道，因此也象徵著苦盡甘來。而南部則是會使用小小株的「帶根菠菜」，在料理時必須連根洗乾淨後整株下鍋，吃的時候也不能切斷，必須一口將整株吃下，如此才有象徵長壽的意思，也因此才有網友以誇飾法形容：「有一次因為不能咬斷直接吞下去差點噎死，這個象徵長命百歲的習俗，差點讓我在過年時順便過世」。不少網友認為佛跳牆一次加入太多料，提到「佛跳牆是毀滅食物的一道菜」，尤其因為佛跳牆很大一份，每次都吃不完，因此會再覆熱1、2次，所以有網友提到：，另外，佛跳牆被討厭的原因，則是因為裡頭加了芋頭，認為「芋頭能拿來作甜的，做鹹食噁噁噁！」事實上佛跳牆這道菜的由來已超過百年，不僅年節，包含喜宴、尾牙春酒等大日子，經常能看得到這道菜。而佛跳牆用料相當講究，大多會有鳥蛋、排骨、栗子、香菇、鮑魚、海參、干貝，甚至還有花膠、魚翅等高檔海味，往往要用上20多樣食材，再經過燙水、煸炒、酥炸、烹煮與炊蒸等多道繁瑣製作過程，才能完成一盅佛跳牆。網友們表示雞湯「很油，真的超級不喜歡喝」、「有些到滾到最後真的好膩好噁心，尤其過年都很大鍋，要吃很多天」，所以也被批評難吃。但是雞湯除了補身、補元氣之外，菜名中的「雞」和「家」的發音一樣，因此又有「呷雞起家」的寓意。再來被討厭的年菜則有烏魚子，有人認為「口感黏黏的，不舒服」、「太鹹，又有奇怪的味道」等。但是烏魚子其實不僅是台灣人過年時必備餐點，過年吃烏魚子則有代表多子多孫、子孫繁衍的寓意。第五名則是筍絲蹄膀，討厭的原因為「只覺得吃到了很多油」、「小時候很愛吃，長大、老了真的就開始接受不了這種油膩的東西」，但也有不少網友認為「超配白飯，我超愛、超好吃」，但是蹄膀會成為年菜原因，是因為外型為團狀、圓形，象徵著闔家團圓。